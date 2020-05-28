察覺自己「好像真的老了」的瞬間！這3點吸共鳴　一談體重超感慨：回不去

▲「發現自己老了」這件事情總讓許多人特別感慨。（示意圖／記者周姈姈攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

小時候都希望趕快長大，可是一旦感覺自己真的不年輕，甚至開始變老，「發現自己老了」這件事情讓許多人總有特別多感觸。一名網友就在PTT的WomenTalk板上發問「什麼時候會發現自己老了？」說他現在已經沒辦法大口灌冰水。話題吸引其他人熱論，紛紛曝光「覺得自己好像真的老了」的瞬間。

這位網友文中直呼，「人真的不是慢慢變老的，是一瞬間變老的！」說他一直以來都沒有明顯變老的感覺，以前超愛大口灌冰水，喝什麼也都一定要加冰塊，但現在這樣做的話就會有點不舒服，也漸漸習慣喝溫開水。但也是這一瞬間，才開始微微發現自己在變老的事實。

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▲原PO說自己以前可以大口灌冰水，現在這樣做會有點不舒服。（示意圖／pixabay）

原PO忍不住問了朋友，有沒有「哪一個瞬間」覺得自己好像老了，友人則認為是膝蓋關節變得不耐操，像是學生、年輕時運動再怎麼操，膝蓋關節都沒事，現在已經不能那麼猛了。最後他也好奇，「想問問大家，有沒有覺得『啊！自己好像真的老了耶！』的那個瞬間呢？」

看到貼文後，不少網友紛紛有感留言，「今年打球會閃到腰了」、「搬個家隔天全身痠痛」、「半夜會起床尿尿」、「沒辦法熬夜的時候」、「有眼袋的時候」、「開始被說眼周有細紋的時候」、「沒事就想睡覺」、「沒辦法熬夜QQ」、「吃一個甜點就覺得胃有點不舒服的時候。」

其中，比較多人有共鳴的包括吃到飽、體重回不去、看到更年輕一輩的時候，「吃到飽戰力不如以往」、「午餐吃吃到飽，晚餐卻吃不下了」、「體重突然上升很快」、「體重上升、晚睡很痛苦、身體到處輪流痛」、「看到國高中生的時候」、「不再喜歡大叔，開始對小鮮肉比較有興趣的時候」、「偶像明星年紀都比自己小的時候QAQ」、「看到帥哥想到的卻是自己兒子的時候。」

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