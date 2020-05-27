網怨台鐵一堆小車站意義不明！　狂點名這站「真的該消失」

▲台鐵浮洲站。（圖／記者姚南宏攝）

記者張嘉晏／綜合報導

鐵路是台灣最重要的大眾運輸工具之一，而台鐵自1891年營運至今，全台已設置了240個大大小小的車站。不過有網友日前發文表示，台鐵設置了一堆很少列車會停靠的簡易車站，整體來看似乎沒什麼太大的用處。貼文一出，鄉民相當有共鳴，不少人也點名「南樹林站」最應該消失。

「設一堆阿囃小站到底有什麼用意啊！」有網友在PTT八卦板上抱怨，台鐵設置了一堆意義不明的奇怪小車站，像是近10年內才啟用新竹的三姓橋站和北新竹站，「N年前不曾有過的站，然後又搞一個區間快車來制約這些小站，重點是新豐站還不停靠耶，新竹工業區就在新豐站附近難道台鐵不知道嗎？」

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貼文一出，部分鄉民澄清北新竹站是通往支線的站，還是有用處。其他人則表示「台鐵捷運化」、「問地方民代啊！高鐵也是」、「一堆小站間隔2分鐘不知道在蓋沙小」、「政治人物做業績」、「沒錢蓋捷運的解套方案，台鐵捷運化」。

▲台鐵南樹林站 。（圖／ETtoday資料照）

值得一提的是，留言中不少人提及「南樹林站」才是最該廢掉的車站，「南樹林真的該消失」、「我也不懂弄個南樹林站是衝殺，樹林人是腳都斷了嗎」、「純粹政治設站，爛到炸又拖時間」。據了解，南樹林車站位於樹林站和山佳站中間，與兩站分別距離了2公里和1.9公里，2015年年底才正式通車，是新北市樹林區的第三座車站。

此外，有網友日前也在PTT上抱怨新北市汐止區的「汐科站」站體狹長，搭個車要爬上爬下，光是要到南下月台就要走100多公尺，令他不禁直呼「汐科站是不是台鐵最爛車站啊？」

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