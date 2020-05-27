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快訊／勞動部：台北文華東方酒店提「大量解僱」　徹夜清查實際人數

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▲台北文華東方酒店行政都會套房客。（圖／台北文華東方酒店提供）

▲台北文華東方酒店因應疫情影響，提出大量解僱。（圖／台北文華東方酒店提供）

記者林彥臣／綜合報導

受到疫情衝擊的影響，台北文華東方酒店27日證實將資遣部分員工，勞動部表示，今天去電飯店，飯店表示將提出大量解僱計畫書，但實際資遣人數多少，必須等提出計畫書才能確認。台北市勞動局將會徹夜清查實際的解僱人數。

《ETtoday旅遊雲》記者接獲五星級酒店文華東方酒店員工爆料，據內部工作的同仁轉述，今天下午2:30有第一批人大約200多人被叫去開會，當面說要裁員、減薪、降職，有些要被裁員的名單今天可能沒有上班，所以預計還會有下一批。

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▲▼台北文華東方驚傳無預警裁員，且即日起不接受訂房，官網上已無法再預訂任何一個日期的房間。（圖／翻攝自台北文華東方官網）

▲台北文華東方驚傳無預警裁員，且即日起不接受訂房，官網上已無法再預訂任何一個日期的房間。（圖／翻攝自台北文華東方官網）

據內部工作的同仁轉述，今天下午2:30有第一批人大約200多人被叫去開會，當面說要裁員、減薪、降職，有些要被裁員的名單今天可能沒有上班，所以預計還會有下一批。

台北文華東方員工在今天下午下班前無預警通知員工開會，接獲通知的員工就代表將被資遣，工作到6月7日為止。據悉，今天是第一波裁員名單，員工將有一半被裁員。

根據《中央社》報導，勞動部勞動關係司司長王厚偉表示，今天主動去電了解狀況，飯店表示確實有要提大量解僱計畫，至於人數多少須等飯店提出計畫書。

根據大量解僱勞工保護法規定，同一事業單位的同一廠場僱用勞工人數在500人以上者，於60日內解僱勞工逾所僱用勞工人數五分之一或單日逾80人；或是同一事業單位在60日內解僱勞工逾200人或單日逾100人，應在60日前將解僱計畫書通知主管機關及相關單位或人員並公告揭示。

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