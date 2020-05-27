「何時能去日本玩！」台灣人敲碗期待　陳時中給答案了

▲國人興奮「何時可以去日本玩」，陳時中說話了。（圖／記者宋良義攝）

記者趙蔡州／綜合報導

日本日前解除「緊急事態宣言」後，台灣有望列在首波入境管制鬆綁名單，消息讓許多國人好奇「何時才可以到日本旅遊」。對此，衛福部長陳時中27日接受廣播專訪時透露，短時間內還是不建議民眾出國旅遊，就算對方真的鬆綁台灣人的入境管制，民眾回到台灣還是要接受檢疫。

陳時中27日在廣播節目接受媒體人周玉蔻訪問，談到6月7日可望鬆綁各場所的防疫管制措施，他認為目前幾乎可以確定6月7日會解禁。至於下一步大家期待的出國旅遊，由於日本已經全面解除緊急命令，未來將會逐步開放邊境管制，台灣甚至有望列在第一波名單，周玉蔻就詢問「何時可以前往日本旅遊。」

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陳時中回應，短時間內仍不建議民眾出國旅遊，就算對方真的開放台灣人入境，民眾回到台灣還是要接受檢疫，雖然無法給出確定（可出國）時間可能會導致外界批評，但他認為「那就罵吧，但我想的是，怎麼把自己（台灣）守好，到那邊去可能會把病毒帶回來」，解除出國禁令還需要很長一段時間。

中央流行疫情指揮中心27日表示，台灣已經連續45日沒有本土新增病例，確診441病例中有7人已經死亡、419人解除隔離，其餘持續住院隔離中。指揮中心指出，全球目前累計561萬人確診，病例數以美國170萬例、巴西37萬例、俄羅斯36萬例、英國26萬例及西班牙23萬例為多。