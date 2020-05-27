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黃智賢感慨疫情延後兩會：回想中國走過的路「我們所做的犧牲」

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▲▼新黨《庶民起義 台灣再光復》大會-黃智賢。（圖／記者黃克翔攝）

▲黃智賢在臉書發文，感慨兩會因疫情延後。（圖／記者黃克翔攝）

記者林彥臣／綜合報導

大陸全國兩會因為新冠肺炎（COVID-19）疫情，延後到5月舉行，資深媒體人黃智賢也因此在臉書上發文感慨，回想中國走過的路「我們所做的犧牲」，沒有給你標準答案，甚至沒有人有答案。

黃智賢針對兩會與中國疫情感慨指出，疫情大爆發之後，兩會整個延後到5月開。回想過去這幾個月來，中國所走過的路。我們所做的犧牲，和所有的奮鬥。所有的始無前例，所有的沒有任何人可以參考。沒有人給你標準答案，甚至沒有人有答案。

▲▼2020全國兩會,人大,政協,習近平。（圖／路透社）

▲兩會因為疫情影響，延後到5月才開幕。（圖／路透社）

黃智賢再談到國際疫情，後眼看著歐.美.日，世上太多國家，一而再，再而三的走錯路。眼看著，所有所謂的先進國家，在自己的國家裡，草菅人命。人命不值錢，除非你有錢。

黃智賢指出，現在兩會召開，非常清楚的看到，一條大國往前走的路是什麼：是以民為本。看到工作報告裡面，所有的文字，從頭到尾，從裡到外，都是維持整個社會的穩定，讓人民可以生活，打造自己最好的體質，讓我們可以往前走。

黃智賢最後提到，工作報告裡面，14億人在疫情過後，怎麼恢復一個常態的生活？怎麼樣讓經濟可以穩定？怎樣讓人民的生計，不受全世界各個其他國家，嚴重或非常嚴重的疫情，造成的經濟萎縮，和產業斷鍊影響，不會造成民不聊生。
情勢是非常嚴峻的，也會打擊大陸的整個經濟。面對這樣棘手的問題，怎麼辦呢？
拋開幻想，準備戰鬥！

 

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