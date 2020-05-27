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Zoom產品工程新總裁來了！協助擴展「企業雲端技術」　美國新團隊多達500人規模

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▲Zoom產品和工程總裁Velchamy Sankarlingam。（圖／Zoom提供）

▲Zoom產品和工程總裁Velchamy Sankarlingam。（圖／Zoom提供）

財經中心／台北報導

Zoom今（27）日宣布Velchamy Sankarlingam將從6月12日起擔任工程和產品總裁。Velchamy Sankarlingam先前在VMware任職超過9年，於該公司擔任雲端服務開發和營運資深副總裁。

Sankarlingam將直接向Zoom執行長Eric S. Yuan報告，並負責公司工程、產品和開發團隊。Zoom近期宣布將擴大其工程團隊，在美國鳳凰城和匹茲堡聘雇多達500名新員工。

Velchamy Sankarlingam表示，Zoom擴展規模的程度令人印象深刻，滿足了全球面對疫情危機下的需求，也為所有用戶的工作和生活帶來有意義的變化，「我很高興能運用我在擴展企業協作和雲端技術方面的專業知識，協助Zoom展現領導力，於此刻和未來協助世界保持聯繫。」

Eric Yuan表示：「我與Velchamy Sankarlingam已認識多年，非常欣賞他理解其他人的能力，及對構建和實施安全和可擴展協作技術的專業經驗。考量我們的營運規模以及在我們平台上通訊的重要性，沒有時間延遲及犯錯的餘地。Velchamy Sankarlingam將幫助我們的產品、工程和開發團隊保持一致的步調，以支持我們不斷擴增的全球客戶群。」

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