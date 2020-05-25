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Zoom：持續實現90天資安強化計畫　精進平台安全和隱私權

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▲Zoom視訊使用畫面。（圖／Zoom提供）

▲Zoom視訊使用畫面。（圖／Zoom提供）

財經中心／台北報導

自新冠肺炎（COVID-19）疫情席捲全球以來，不論是家庭、學生、老師、員工、醫護人員、病患都利用Zoom聯繫及見面，Zoom表示，今年4月每日會議參與者已經超越3億人，並於4月1日起制訂90天資安強化計畫，將公司100%精力放在精進平台安全和隱私權上。

Zoom執行長Eric Yuan與其他高階主管透過每週持續舉行 「Ask Eric Anything」網路研討會，與用戶一同討論與分享Zoom 90天資安強化計畫的最新進展。Zoom表示，過去幾個月中不斷努力防止意圖不良人士干擾會議，包括為用戶新增預設安全設定（例如密碼和等候室）、在「安全性」圖示中顯示會議中的安全設置、添加回報機制、與執法部門緊密合作、以及對用戶進行安全性教育等，同時呼籲用戶不要公開分享個人會議ID（PMI）和密碼。

除此之外，Zoom將預設開啟所有免費帳戶的會議密碼功能，並預設開啟等候室功能和限制主持人能螢幕共享。所有會議（包含新召開的會議、週期會議、網路研討會及電話與會者）未來都將需要使用密碼保護。Zoom也將對虛擬背景提供更多的管理功能，並將禁用從多個裝置加入會議的功能。

Zoom 5.0已於4月27日正式上線，而5月30日起將系統性全面啟用AES 256位元GCM加密，屆時只有安裝5.0或以上版本的Zoom及Zoom Rooms軟體才能夠加入Zoom會議。

Zoom安全顧問Alex Stamos表示：「AES 256位元GCM加密非常高效能，且大多數現代的裝置都內建的硬體支援加速這種類型的加密。因此AES 256位元對Zoom平台的效能影響很小，甚至沒有影響。」

展望未來，Zoom也宣布於美國鳳凰城地區與匹茲堡市設立研發中心，這兩個新設立的研發中心將增強Zoom現有聖荷西總部的研發能力。Zoom計畫未來數年內，在這兩個地區聘僱多達500名軟體工程師，主要招募對象為當地大學的應屆畢業生。

此外，Zoom於本月初宣布收購Keybase，並計畫為所有付費帳戶建構端到端加密會議模式。Keybase共同創辦人Max Krohn將成為Zoom的資安工程主管，帶領團隊完成這些任務。Zoom 也計畫於5月底前發布端到端加密的設計草案，並徵詢民間團體、密碼學專家和客戶的回饋，評估最終設計。

Max Krohn表示，儘管端對端加密提供了更複雜的安全環境，但不應有規模上限，Keybase的技術將能有效地運作於最大型的Zoom會議。

Zoom執行長Eric Yuan表示，當一項服務突然成為世界上最受關注的服務之一時，被放在顯微鏡下檢視是可以預期的，「我們正在努力實現完全透明，透過每週舉行『Ask Eric Anything』網路研討會和更新部落格，向大家報告我們最新進展。」

Eric Yuan說，「我為公司幫助維持數十萬所學校和企業的正常運作感到非常自豪，我們的目標是讓視訊通訊順暢無阻，且自始至終如一。但現在我們增加一個新目標：建立世界上最安全、最流暢的視訊通訊平台，而我們正為此努力不懈。」

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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