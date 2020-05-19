傳因陸「監管要求」　Zoom暫停大陸個人用戶註冊

▲Zoom。（圖／路透）

記者王曉敏／綜合報導

自去年開始，視訊會議平台Zoom便頻頻爆出資安漏洞，而其創辦人的「中國出生」背景也令不少用戶起疑。據外媒報導，Zoom已暫停中國大陸的個人用戶註冊，並不再提供免費服務。

自本月起，中國大陸的個人免費用戶已不能在Zoom上發起會議，僅有在截止日期前付費升級的企業帳號及個人帳號才可發起會議，不過免費帳號仍可加入他人發起的會議。

若用戶點擊「開始」來發起會議，頁面將跳轉至Zoom授權經銷商東涵發布的提示訊息，內容寫道：「Zoom自2020年5月1日起不再向免費用戶提供服務，所以您無法發起和主持本次會議，請聯繫您的管理員或連繫銷售升級您的帳號。同時，即日起Zoom將僅支持企業用戶購買主持人帳號，不支持個人用戶購買主持人帳號。」

據《日經亞洲評論》報導，包括中國國家主席習近平的母校浙江大學和清華大學目前皆廣泛地使用Zoom來進行線上課程。不過隨著中美間的貿易緊張局勢加劇，這家由「中國大陸出生」工程師袁征（Eric Yuan）於2011年成立的公司開始受到了中美雙方的審查。

有陸媒報導，東涵通訊稱，對中國大陸個人帳號的限制是基於中國的「監管要求」。這並非Zoom首次引起中國監管機構的注意，事實上，去年秋季貿易戰的高峰之際，Zoom便曾一度在中國遭封鎖。

至於美國方面，眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）4月時將Zoom稱作「Chinese individual」。由於該公司日前遭爆將資料透過非標準的加密方式送往中國大陸伺服器，袁征為此出面認錯，稱相關問題已被解決，但許多機構基於安全考量，仍宣布將暫停使用Zoom。

袁征本月初曾在部落格中寫道：「最近，有關『Zoom』及『China』的問題引起了人們的質疑。」「起初，這似乎源自於我們已修復的資料中心暫時性錯誤。但在過去幾周的孤立事件之外，我們看到令人沮喪的謠言及錯誤訊息不斷湧現。」袁征強調，Zoom是一家在那斯達克上市的美國公司。他指出，自己已於2007年7月成為美國公民，並「自1997年以來始終在美國過著幸福的生活。」

針對Zoom有「中國」背景的批評，袁征表示：「與許多跨國科技公司類似，Zoom在中國也設有據點及員工。」「與許多跨國科技公司一樣，我們在中國的辦事處由美國母公司的子公司經營。」「我們的工程師是透過這些子公司聘請的。我們不會隱瞞這一點，相反的，我們會酌情在公開文件中披露這類訊息，我們在中國的業務與在美國是相同的。」

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