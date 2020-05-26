Zoom的聊天功能暫時禁止Giphy　待完成安全部署後才會重新啟用

▲越來越多人使用Zoom多人會議視訊。（圖／Zoom提供）

記者謝仁傑／綜合報導

外電報導Zoom宣布，聊天功能將暫時禁用了GIF平台Giphy，當前將著重技術與安全隱私的部署，之後才會重新啟用該功能。

Zoon最新安全更新包括對螢幕共享的限制、靜音和取消靜音功能的更改，以及從多個設備登錄會議的限制。Zoom在博客中發表的最新進展指出，它們會持續推出更新，並會在部署安全措施期間，暫停開放GIF動圖平台Giphy功能。

臉書在幾天前以超過3億美元的價格收購了Giphy，並計劃將其整合到Instagram之中。這次收購將會影響Giphy與Twitter、TikTok和iMessage等其他競爭平台的資源，然而臉書在安全隱私方面存在著許多問題。

Zoom 5.0已於4月27日正式上線，而5月30日起將系統性全面啟用AES 256位元GCM加密，屆時只有安裝5.0或以上版本的Zoom及Zoom Rooms軟體才能夠加入Zoom會議。

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