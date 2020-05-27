一到晚上就開炸！南部「夜間恐怖暴雨」成因曝　專家警告：恐循環到周末

▲暴雨襲擊，高雄小港區淹水。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者賴文萱／台北報導

鋒面雨彈強襲！氣象局指出，高雄市及屏東縣已有豪雨發生，目前針對南投縣、屏東縣及高雄市山區發布豪雨特報；台南以北至苗栗、宜蘭、花蓮地區、高雄平地及新竹以北及台東山區發布大雨特報，有局部大雨發生的機率。

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▲▼鋒面影響，氣象局持續發布豪、大雨特報。（圖／中央氣象局）

天氣粉專「台灣颱風論壇│天氣特急」今也PO出一張圖解釋南部沿海市區夜間暴雨成因，小編指出，這波豪雨跟梅雨鋒面，關係其實不大，罪魁禍首是鋒前暖濕但不強的西南風。

「西南風不強，怎麼還下大雨？」台灣颱風論壇表示，正常來說，如果西南風很強，或甚至達西南氣流，主要降雨區域會落在中南部的「山區」。但是，今天這一波西南風並不強，所以在晚上～清晨的時候，弱弱的西南風在抵達台灣南部陸地之前，就會抵擋不住陸地夜間的「陸風」，直接在台灣南部「近海」舉升激發雲系，並隨著高空西風吹進南部沿海市區造成降雨。

▲「南部夜間暴雨」是因為弱弱的西南風在抵達台灣南部陸地之前，就會抵擋不住陸地夜間的「陸風」，直接在台灣南部「近海」舉升激發雲造成。（圖／天氣粉專「台灣颱風論壇│天氣特急」）



台灣颱風論壇指出，降下的大雨滴本身會拖曳附近的空氣向下，因此下大雨的地方，常常有下暴流，下暴流俯衝撞到南部陸地上，就會四處散逸，其中一支往外海吹去的氣流，因為跟陸風是吹同一個方向的，所以結合成明顯的離岸風吹離陸地，並與外海的暖濕西南風再度激發新的雲系，新的雲系再對南部沿海造成新的一波降雨，就這樣不斷地循環。

▲瞬間強降雨造成屏東淹水。（圖／記者洪靖宜翻攝）

不過，這樣的降雨循環，也有結束的時候，隨著時間接近中午，夜間的陸風就會減弱，所以外海的西南風就會直接吹進陸地，並遇到台灣高聳的地形而舉升成雲致雨。換句話說，就是降雨的主要區域，漸漸從「沿海市區」轉變成「內陸山區」，沿海市區的雨勢就會暫時得到緩和。

但為什麼說是「暫時」緩和？台灣颱風論壇表示，因為當時間進入夜間，又會發生一樣的事。南部沿海這種「夜間清晨」的降雨型態預計將會斷斷續續到本周末，雖然不確定之後的降雨會不會像今天一樣猛，不過機率應該是不大。

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