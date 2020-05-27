暴雨狂炸！最強對流攻屏東「升級大豪雨警戒」　高雄累積雨量飆破270毫米

▲最強對流移至屏東，氣象局升級大豪雨警戒。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

受到滯留鋒面影響，高雄、屏東從昨晚起大雨不斷，氣象局指出，今天鋒面就在台灣上空，一整天都是這波雨勢最劇烈的時候，目前最強對流移至屏東，預期接下來幾小時累積雨量會繼續往上飆升。氣象局稍早也將屏東縣及恆春半島升級大豪雨警戒，有局部豪雨或大豪雨發生，並持續針對16縣市發布豪、大雨特報。

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▲氣象局續發大雨特報，屏東已升級大豪雨警戒。（圖／中央氣象局）

鋒面影響，氣象局持續發布大雨特報，其中，由於最強對流目前移至屏東，屏東縣及恆春半島也升級大豪雨警戒，台南、高雄則持續豪雨特報，另外嘉義以北至基隆地區及台東山區發布大雨特報。

根據氣象局觀測資料顯示，截至27日上午9時40分，日累積雨量以高雄測站最高，已飆至276.0毫米；其次為屏東縣獅子鄉，累積雨量也來到274.5毫米，屏東縣楓港也有266.5毫米。

▲豪雨炸高屏，日累積雨量均飆破200毫米。（圖／中央氣象局）

氣象預報員官欣平表示，鋒面現在就在台灣上空，今天一整天是影響最劇烈時間點，南部雨勢從昨晚就開始，累積雨量也持續飆升。目前最強對流移至屏東，預期接下來幾小時雨量仍會繼續往上飆升，屏東有機會出現大豪雨。

▲氣象局提醒，今天是鋒面影響最劇烈一天，各地都要隨時留意對流造成的劇烈天氣。（圖／中央氣象局）

氣象局提醒，雖然上午除南台灣之外，其他地區仍有天氣空檔，但今天各處都不斷有對流會造成劇烈天氣，下午仍要持續注意。

今天入夜以後，雨勢可能會稍趨緩，但鋒面影響將持續到明天，雖然鋒面明天南移後結構也減弱，但全台仍有下雨可能。周四主要降雨最強時間點會落在下午，各地要注意有大雨或豪雨發生。

周五之後，鋒面遠離，各地恢復成午後雷陣雨的天氣型態，但由於台灣附近吹西南風，中南部夜間~清晨可能會有對流從沿海移入，需留意較大雨勢發生。

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