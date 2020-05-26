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「深夜～周三整天」鋒面雨彈最強熱區曝　氣象局示警有局部豪、大雨

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▲中央氣象局發豪大雨特報，全台強降雨明顯。豪雨,梅雨,豪大雨,下雨,雷雨,大雨特報（圖／記者林敬旻攝）

▲梅雨鋒面深夜起來襲，周三一整天是影響最顯著的時候。（圖／記者林敬旻攝）

記者賴文萱／台北報導

梅雨鋒面再度來襲！氣象局指出，今深夜起鋒面主體影響台灣，周三是這波鋒面影響最顯著的時候，西半部、東北部尤其要注意局部大雨或豪雨發生。周四整體降雨南移，中南部、東南部有短暫陣雨或雷雨，其餘地區雖有局部短暫陣雨或雷雨，但強度減弱、降雨空檔增加。

▲▼天氣。（圖／中央氣象局）

請繼續往下閱讀...

▲鋒面將影響至周四，西半部、東北部地區留意局部大雨或豪雨。（圖／中央氣象局）

氣象預報員官欣平表示，這波鋒面主體影響落在深夜之後，將一路影響到周四，其中，最主要的降雨集中在今天深夜至周三一整天，西半部會有陣雨、雷雨，降雨特別明顯的地方為「西半部、東北部」，要注意可能有局部大雨或豪雨發生機率；東半部雖距離鋒面較遠，但也會有局部陣雨、雷雨。

▲▼定量降水預報。（圖／中央氣象局）

▲5/26 20:00~5/27 20:00定量降水預報。（圖／中央氣象局）

周四仍受鋒面影響，但隨著鋒面南移過程逐步減弱，下雨熱區為中南部、東南部有短暫陣雨或雷雨，其他地區則仍有可能會有午後局部大雨或豪雨，不過降雨空檔增加。

▲中央氣象局發豪大雨特報，全台強降雨明顯。豪雨,梅雨,豪大雨,下雨,雷雨,大雨特報（圖／記者林敬旻攝）

▲周四鋒面南移，雨區轉為中南部、東南部有短暫陣雨或雷雨。（圖／記者林敬旻攝）

周五之後，鋒面遠離，台灣附近吹西南風，各地天氣以穩定、有午後雷陣雨為主，其中，迎風面的中南部清晨~上午容易有局部短暫陣雨。

至於氣溫方面，這一周低溫大致落在23至26度間，高溫除了周三因整天降雨明顯稍降至27至30度間之外，其他日子大多落在28至32度間，屬於晨間舒適、白天悶熱的天氣型態。

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