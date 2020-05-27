大雷雨夜襲「鋒面最猛時刻開始」！北北基6縣市豪大雨　高屏淹水警戒

▲鋒面抵達，水氣持續移入台灣上空。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

大雷雨夜炸南部，鋒面雨勢最大時刻開始！中央氣象局今天（27日）清晨對南北6縣市發布豪大雨特報，氣象局預報員王品翔提醒，今上半天是雨勢最大的時候，西半部要留意局部大雨或豪雨。而高雄縣、屏東縣多處地區短短5小時累積雨量破百毫米，水利署也對高屏發布一二級淹水警戒。

豪雨特報：台南市、高雄市、屏東縣

請繼續往下閱讀...

大雨特報：台北市、新北市、基隆市

一級淹水警戒：屏東縣林邊鄉

二級淹水警戒：屏東縣東港鎮、佳冬鄉、高雄市大寮區、小港區

▼大雷雨夜炸南部。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

氣象局表示，鋒面影響易有短時強降雨，今台南市、高雄市及屏東縣有局部大雨或豪雨發生的機率，台北市山區及基隆北海岸有局部大雨發生的機率，注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區慎防淹水。

天氣風險公司總經理彭啟明今晨在臉書發文，「南部朋友有被雷聲吵醒嗎？」許多網友留言，「吵整夜了！高雄從深夜12點後，雨就是幾乎沒停過的，而且還下得不小」、「有啊！2點半吵醒到此時5點都還是睡不著」、「我不敢睡覺，我把電視插頭拔掉，我很害怕。」

▼彭啟明問「南部朋友有被雷聲吵醒嗎？」（圖／翻攝彭啟明臉書）

王品翔接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今滯留鋒面持續影響並慢慢南壓，西半部和東北部可能有短暫陣雨或雷雨，西半部要留意局部大雨或豪雨，各地山區和東半部要注意午後雷雨。

王品翔說，今上半天雨勢最大，入夜到周四稍微緩和，但各地雲量偏多仍不穩定，今晚到周四仍有短暫陣雨或雷雨；周五至下周二鋒面離開台灣，降雨趨緩，台灣吹偏向西南風，清晨至上午有陸風、西南風輻合效應，中南部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區則恢復午後雷雨的天氣。

至於未來一周溫度方面，王品翔表示，今和周四各地高溫約26至30度；周五起慢慢回升，北部約30至33度、中南部約34度、東半部約31、32度。

▼氣象局製作未來一周天氣圖。（點圖可放大／氣象局）