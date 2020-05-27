　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

大雷雨夜襲「鋒面最猛時刻開始」！北北基6縣市豪大雨　高屏淹水警戒

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

天氣圖。（圖／氣象局）

▲鋒面抵達，水氣持續移入台灣上空。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

大雷雨夜炸南部，鋒面雨勢最大時刻開始！中央氣象局今天（27日）清晨對南北6縣市發布豪大雨特報，氣象局預報員王品翔提醒，今上半天是雨勢最大的時候，西半部要留意局部大雨或豪雨。而高雄縣、屏東縣多處地區短短5小時累積雨量破百毫米，水利署也對高屏發布一二級淹水警戒。

豪雨特報：台南市、高雄市、屏東縣

請繼續往下閱讀...

大雨特報：台北市、新北市、基隆市

一級淹水警戒：屏東縣林邊鄉

二級淹水警戒：屏東縣東港鎮、佳冬鄉、高雄市大寮區、小港區

▼大雷雨夜炸南部。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局表示，鋒面影響易有短時強降雨，今台南市、高雄市及屏東縣有局部大雨或豪雨發生的機率，台北市山區及基隆北海岸有局部大雨發生的機率，注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區慎防淹水。

天氣風險公司總經理彭啟明今晨在臉書發文，「南部朋友有被雷聲吵醒嗎？」許多網友留言，「吵整夜了！高雄從深夜12點後，雨就是幾乎沒停過的，而且還下得不小」、「有啊！2點半吵醒到此時5點都還是睡不著」、「我不敢睡覺，我把電視插頭拔掉，我很害怕。」

▼彭啟明問「南部朋友有被雷聲吵醒嗎？」（圖／翻攝彭啟明臉書）

天氣圖。（圖／翻攝彭啟明臉書）

王品翔接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今滯留鋒面持續影響並慢慢南壓，西半部和東北部可能有短暫陣雨或雷雨，西半部要留意局部大雨或豪雨，各地山區和東半部要注意午後雷雨。

王品翔說，今上半天雨勢最大，入夜到周四稍微緩和，但各地雲量偏多仍不穩定，今晚到周四仍有短暫陣雨或雷雨；周五至下周二鋒面離開台灣，降雨趨緩，台灣吹偏向西南風，清晨至上午有陸風、西南風輻合效應，中南部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區則恢復午後雷雨的天氣。

至於未來一周溫度方面，王品翔表示，今和周四各地高溫約26至30度；周五起慢慢回升，北部約30至33度、中南部約34度、東半部約31、32度。

▼氣象局製作未來一周天氣圖。（點圖可放大／氣象局）

▲▼天氣。（圖／中央氣象局）

ET快訊
關鍵畫面曝！「換手開車」撞進鬼門關...3人命喪「火棺材」
超猛降雨來襲！「大雷雨」夜炸2縣市　一張圖看豪雨熱區
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

大雷雨夜襲「鋒面最猛時刻開始」！北北基6縣市豪大雨　高屏淹水警戒

高嘉瑜提徵「肥胖稅」救健保　網友表態：糖根本合法毒品！

快訊／超猛降雨來襲！「大雷雨」夜炸高屏　一張圖看豪雨熱區

6/7台灣生活「大規模解封」！　疫情記者會不再每天召開

士林夜市再爆坑殺！國中姊弟撈「2隻烏龜」　竟被收3600元

5月大豐收　崑大視傳系動畫大賽國內外屢創佳績

藝陣文化合作交流結盟　南鯤鯓代天府與正修科大學簽約

影／滯俄國人96人搭機返台「9人有異狀」　採檢後同送集中檢疫所

影／防疫官陳宗彥出席300人音樂會！6/7起藝文表演可「全面開放」

羥氯奎寧安全性受質疑　張上淳揭國內使用「效果無顯著差異」擬修指引

印度15歲少女勇騎單車載傷父！ 歷經8天＋1126公里...終於返家

崩壞版「Dora朵拉」狂撂英+中文　超誇張神情網笑翻快還我童年！

「金鐘視帝」吳朋奉猝死家中！　「3天前才發文」享年55歲

阿嬤猜寶可夢角色「超歪自創」　見妙蛙種子驚呼：包子蟾蜍嗎？

吳朋奉55歲人生劃下句點...　三金影帝每個舞台「演什麼像什麼」

嘉義超神烤玉米！刷6種醬超濃郁 2支只要83元...他驚呼：我買一箱

以前從不碰貓！潔癖爸被收服... 每天獻「愛的敲敲」牠幸福度估

「爬6樓」救窗外女童！獲一間房 30歲冷氣工：只是做了普通的事

辛苦做鐵工、外送獨立撫養3歲兒　24歲爸：孩子能平安長大都值得

迪麗熱巴《幸福，觸手可及！》醉酒被撿屍　擅闖浴室看光黃景瑜裸體>///

大雷雨夜襲「鋒面最猛時刻開始」！北北基6縣市豪大雨　高屏淹水警戒

高嘉瑜提徵「肥胖稅」救健保　網友表態：糖根本合法毒品！

快訊／超猛降雨來襲！「大雷雨」夜炸高屏　一張圖看豪雨熱區

6/7台灣生活「大規模解封」！　疫情記者會不再每天召開

士林夜市再爆坑殺！國中姊弟撈「2隻烏龜」　竟被收3600元

5月大豐收　崑大視傳系動畫大賽國內外屢創佳績

藝陣文化合作交流結盟　南鯤鯓代天府與正修科大學簽約

影／滯俄國人96人搭機返台「9人有異狀」　採檢後同送集中檢疫所

影／防疫官陳宗彥出席300人音樂會！6/7起藝文表演可「全面開放」

羥氯奎寧安全性受質疑　張上淳揭國內使用「效果無顯著差異」擬修指引

女學生照曝光！沙發摩蹭調情：感覺怎麼樣？　性侵變不倫下場淒慘

前空姐應徵當詐騙車手　「上班2天賺2000元」慘蹲1年10月牢

英國F-35B機隊登航艦前密集訓練　 預計2021年展開海外巡弋任務

防疫復工／疫情衝擊「業績險掛蛋」　陸餐飲「適者生存」現撤場潮

韓國瑜獨缺「520市長合照」爆驚人內幕　侯友宜還原現場：我其實早有準備

白宮顧問：港版《國安法》是鑄下大錯　川普對中國行為感到不高興

大雷雨夜襲「鋒面最猛時刻開始」！北北基6縣市豪大雨　高屏淹水警戒

全球解封疫苗研發露曙光　美股收高道瓊大漲530點

台中警圍捕嫌犯遭開車衝撞　歹徒棄車逃逸

聖母峰「攻頂8隊員」凌晨出發！8300米前進營地開拔　攀頂測高度

成為林志穎太太被罵爆10幾年！　「憑什麼嫁給他」陳若儀壓力大哭了

生活熱門新聞

即／大雷雨夜炸高屏　一張圖看豪雨熱區

「萊爾富本體是什麼？」　網大推這樣

國中姊弟撈2烏龜　被夜市攤商收3600元

6/7鬆綁　疫情記者會不再每天開

文大女友遭公車輾斃　國手忍1年崩潰

3000元振興券　首波銷售地點

桃園汽旅開趴！20男女「轟炸5hrs」業者傻了

昇華泡麵　女大生曝3獨門吃法

磐石艦病毒源自台灣！確診病例將列本土

J個會長超胸猛　合影消波塊男神

即／口罩6/1起自由販售　售價波動曝光

杏鮑菇秘密大公開：餓了就「殺蟲吃」

等1小時餐點沒來！他控取消訂單「foodpanda拒退款」

國光司機「黑夜中雙手狂搖方向盤」52秒影片曝　她驚醒

更多熱門

相關新聞

即／大雷雨夜炸高屏　一張圖看豪雨熱區

即／大雷雨夜炸高屏　一張圖看豪雨熱區

中央氣象局26日深夜10時12分針對高雄、屏東2縣市發布「大雷雨即時訊息」，將持續至10時45分，受旺盛對流發展影響，劇烈降雨伴隨雷擊，並可能出現較強陣風或冰雹，低窪地區慎防淹水。

「深夜～周三整天」鋒面雨彈最強熱區曝

「深夜～周三整天」鋒面雨彈最強熱區曝

鋒面雨彈往北炸！大雨特報擴及12縣市

鋒面雨彈往北炸！大雨特報擴及12縣市

何時才有好天氣？專家曝光時間點

何時才有好天氣？專家曝光時間點

陸續變天！鋒面將到全台3天防豪雨　影響最大時間曝

陸續變天！鋒面將到全台3天防豪雨　影響最大時間曝

關鍵字：

氣象氣象雲氣象局王品翔鋒面

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 武漢肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

失戀暴瘦剩32kg！大二妹「男生陰毛」長到肚臍　醫秒驚：回不去了

6/1才解禁！好市多搶先開賣醫用口罩

愷樂偷腥代言慘被換...新任出爐是「謝和弦辣妻Keanna」！

潘瑋柏揪2天后吃飯　釣出羅志祥！

台大女遭分屍案　家屬求償再敗訴

即／大雷雨夜炸高屏　一張圖看豪雨熱區

「萊爾富本體是什麼？」　網大推這樣

桃園男後座慘被燒成焦屍　家屬靠「葉子」認出他

Keanna狂露蜜桃臀　胡睿兒反應超真實

影帝吳朋奉獨居鐵皮屋30多年突猝死　姪女尖叫聲傳遍整棟樓

國中姊弟撈2烏龜　被夜市攤商收3600元

6/7鬆綁　疫情記者會不再每天開

文大女友遭公車輾斃　國手忍1年崩潰

中壢欠租夫妻被公審！心碎提告房東

「蔡英文作票」PO影片涉造謠　結局逆轉

更多

最夯影音

更多
印度15歲少女勇騎單車載傷父！ 歷經8天＋1126公里...終於返家

印度15歲少女勇騎單車載傷父！ 歷經8天＋1126公里...終於返家
崩壞版「Dora朵拉」狂撂英+中文　超誇張神情網笑翻快還我童年！

崩壞版「Dora朵拉」狂撂英+中文　超誇張神情網笑翻快還我童年！

「金鐘視帝」吳朋奉猝死家中！　「3天前才發文」享年55歲

「金鐘視帝」吳朋奉猝死家中！　「3天前才發文」享年55歲

阿嬤猜寶可夢角色「超歪自創」　見妙蛙種子驚呼：包子蟾蜍嗎？

阿嬤猜寶可夢角色「超歪自創」　見妙蛙種子驚呼：包子蟾蜍嗎？

吳朋奉55歲人生劃下句點...　三金影帝每個舞台「演什麼像什麼」

吳朋奉55歲人生劃下句點...　三金影帝每個舞台「演什麼像什麼」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面