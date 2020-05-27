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快訊／雨區擴大！15縣市豪大雨　鄭明典示警：線狀對流胞排隊而來

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天氣圖。（圖／氣象局）

▲鋒面抵達，水氣持續移入台灣上空。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

雨區擴大！中央氣象局今天（27日）上午7時15分對全台15縣市發布豪大雨特報，鋒面影響易有短時強降雨，今台南市、高雄市及屏東縣有局部大雨或豪雨發生的機率，嘉義以北至基隆地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區慎防淹水。

豪雨特報：台南市、高雄市、屏東縣

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大雨特報：台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣

氣象局代理局長鄭明典在臉書貼出衛星雲圖提醒，「排隊而來的對流胞，對流胞連成線狀，這就是不穩定帶，會持續有對流胞生滅。這種介面通常移動緩慢，所以在這條線附近的區域，都要特別小心間歇但持續的大雨！」

▼鄭明典PO圖提醒「排隊而來的對流胞」。（圖／翻攝鄭明典臉書）

天氣圖。（圖／氣象局）

▼各地持續降雨中，南高屏累積雨量「紅到發紫」。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局預報員王品翔接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今滯留鋒面持續影響並慢慢南壓，西半部和東北部可能有短暫陣雨或雷雨，西半部要留意局部大雨或豪雨，各地山區和東半部要注意午後雷雨。

王品翔說，今上半天雨勢最大，入夜到周四稍微緩和，但各地雲量偏多仍不穩定，今晚到周四仍有短暫陣雨或雷雨；周五至下周二鋒面離開台灣，降雨趨緩，台灣吹偏向西南風，清晨至上午有陸風、西南風輻合效應，中南部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區則恢復午後雷雨的天氣。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

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