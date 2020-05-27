回祖厝隔離！2童翻床單意外發現「骨董金塊」...價值高達10萬歐元

▲法國2小孩在家中玩耍意外發現金塊。（圖／翻攝自Rouillac，下同）

記者康心禹／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情肆虐，法國有一戶人家在新冠肺炎隔離期間待在祖厝度過，2個約10歲的孩子在房子裡玩耍時，竟意外發現兩塊價值不斐的金塊，經證實後才得知是祖母在1967年時買下，總金額高達10萬歐元（約新台幣329元）的金塊。

綜合外媒報導，原本住在法國巴黎的一戶人家，為了隔離決定前往位在巴黎西南部旺多姆（Vendôme）的老家，某天2個年約10歲的孩童想用床單搭建堡壘，就在老屋的空房內尋找一些舊的床單，當孩子們取出包在亞麻布里的舊床單時，竟然發現了2塊金子。

孩子們最初並不知道兩塊重物是什麼東西，所以沒拿出來，後來他們才告訴父親，在舊床單裡發現「兩個相當重的東西」。父親聽到之後，還以為孩子們說的重物是祖母留下的刀架，後來讓孩子們把重物拿來，才發現竟然是兩塊純金，於是他迅速聯繫拍賣商Philippe Rouillac，希望能幫忙鑑定這兩塊金塊。

PhilippeRouillac的鑑定結果顯示，這重物並不是刀架，而是2塊各重達1公斤的金塊，總價值約為10萬歐元。孩子們的父母得知鑑定結果後，在家中找到了這兩塊金塊的購買收據，是孩子們祖母在1967年買下的，至今已有53年。

Philippe Rouillac目前將金塊放上自家的拍賣網站販售，起標價為4萬歐元（約新台幣132萬），打算在6月16日開始拍賣。一名拍賣師表示，「我們將等待金價進一步上漲，2020年初每個金塊的價值在4.3萬歐元左右，但到今年6月它們的價值可能會升至5.4萬歐元。」

Vendômois : les lingots d'or dormaient entre les draps ! https://t.co/BDx0Onx3ml — ROUILLAC (@RouillacSas) May 19, 2020

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