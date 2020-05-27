嚴重安全疑慮！法國跟進WHO　宣布禁用奎寧治新冠肺炎

▲法國民眾戴上口罩。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合報導

法國政府27日發布新的規範，醫師不得再使用羥氯奎寧（hydroxychloroquine ，簡稱奎寧）來治療新冠肺炎（COVID-19）患者。此前，該國兩家顧問機構認為，奎寧可能帶來嚴重的健康風險。

《法新社》（AFP）報導，法國兩家諮詢機構認定，奎寧可能對健康造成嚴重威脅後，該國政府27日發布新規定，醫師不再被允許使用此種藥物來治療COVID-19患者。

奎寧通常用來作為類風濕性關節炎等類似病症的療程。不過疫情爆發期間，一些醫師開始支持使用這種藥物治療COVID-19，甚至美國總統川普還自爆有在服用，但由於奎寧在這方面缺乏足夠試驗，使用方面也開始出現爭議。

#BREAKING France halts hydroxychloroquine use for COVID-19 cases: govt pic.twitter.com/0LCZ9hbF1Y — AFP news agency (@AFP) May 27, 2020

根據《英國廣播公司》，雖然羥氯奎寧受到川普吹捧，不過世界衛生組織（WHO）25日宣布，考量到安全上的疑慮，已在幾個開始實施的國家停止測試。

醫學期刊《刺胳針》（The Lancet）上周刊登論文指出，羥氯奎寧在治療新冠肺炎患者上沒有益處，甚至可能增加病人的死亡機率。當然，羥氯奎寧可以用來治療瘧疾、關節炎等疾病，只是目前仍缺乏與新冠肺炎有關的臨床實驗。

世衛26日表示，會加快速度審視奎寧的相關資訊，或許會於6月中旬作出最終決定。

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