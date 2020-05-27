韓戰法籍老兵收到使館寄來「5只口罩」　流淚：韓國沒忘記我

▲韓戰法籍參戰士兵，收到南韓駐法使館寄來的包裹。（圖／翻攝自法國第三電視台Youtube）

記者羅翊宬／編譯

人間處處有溫情，法國一名70年前曾參與韓戰的老兵米切爾‧奧茲華（Michel Ozwald），22日接受當地國營媒體採訪時表示，從南韓駐法大使館收到一件包裹，他痛哭流涕道，「韓國政府從來沒忘記我們！」

根據《法國電視三台》（France3）報導，住在法國的奧茲華最近收到一件南韓駐法使館寄來的包裹，其中包含1封信、5只口罩，信裡寫道，「現下時局艱困，韓國政府關心著韓戰參戰勇士們的健康。」

奧茲華對於南韓政府的關心相當感動，他接受採訪時透露，「其實南韓為表達謝意，不只寄口罩，每年更專程贈送巧克力箱子做為謝禮，還曾邀請我赴韓旅遊。」

▲包裹裡有1封致謝問候信函、5張口罩。（圖／翻攝自法國第三電視台Youtube）

報導指出，奧茲華出生後便遭父母拋棄，長大後在某農場工作，18歲入伍服役的隔年（1951）剛好遇上韓戰，於是他隨著法軍遠赴朝鮮半島、提槍上陣，戰勝當地攝氏零下30度低溫。

據悉，當年共有3500多名法軍參與韓戰，其中有270名士兵犧牲，戰死率為7.7%是所有參戰國中最高的。為表感謝，南韓駐法使館向其他仍取得聯繫的66名法籍參戰士兵，贈送每人5只口罩。

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