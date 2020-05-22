法軍售升級台「拉法葉艦」　《環時》：會給解放軍帶來不小麻煩

▲法國對台軍售項目中，涉及要在康定艦上搭載的達蓋系統。（圖／取自LACROIX網站）

記者陳政錄／綜合報導

外國對台軍售議題繼續受矚！針對法國有望藉升級1991年售台的康定級巡防艦（拉法葉艦），繼續對台實施軍售，大陸鷹派官媒《環球時報》刊文解析，稱台灣方面此舉旨在反制，解放軍裝備的數千枚反艦導彈，認為雖然「看似不起眼，但會給我軍（解放軍）帶來不小麻煩。」

據了解，1991年法國在中國大陸的反對下，以28億美元，由湯姆森-CSF公司（現改名泰雷茲）將拉法葉級巡航艦的一種亞型—康定級巡防艦出售給台灣，而後一度導致中法關係冰降，另該軍售案中涉及的貪腐受賄問題，除受到法國司法機構調查外，也在台灣持續發酵。

▲法國對台軍售將有望提升我康定級巡防艦的作戰能力。（圖／記者李毓康攝）

今年5月上旬，法媒《世界報》等揭露，台灣海軍曾在今年4月初表示，需要對6艘康定艦配備干擾彈發射系統，該改造合約由法國DCI-DESCO公司獲得，該公司為法國國防國際諮詢公司（DCI）的一個下屬機構，合約總價值超過260萬美元。台灣方面更希望以此，繼續推進與法國的軍售合作。

《環球時報》報導解析，雖看起來上述內容「並不是什麼大威力的先進武器」，而是一種叫做「達蓋」的干擾彈發射器。但該海軍裝備實際上是一種具有法國特色的艦載干擾彈發射器，有幾十年的發展歷史。

分析稱，這意味著台軍一定會努力尋找各種手段，來提高自己主力戰艦的生存能力，以應對解放軍裝備的數千枚反艦導彈。報導並表示，迄今為止，台灣軍隊最先進的康定級護衛艦上，只搭載了一種採4聯裝發射裝置，屬於上世紀70年代水準的海槲樹導彈。

分析進一步直指，如果大陸不提出抗議並設法阻止，法國軍工企業很可能得寸進尺，向台灣提供更具有實質性的武器，「如果讓法國軍火商放開手腳，他們可以很容易地把先進相控陣雷達等近年來新研製的武器系統裝上去，讓康定級成為一種頗具戰鬥力的軍艦，給解放軍增添不小的麻煩」，因此對於法方的行為，大陸無論如何也要反對。

據了解，達蓋系統按照製造商賽峰公司的介紹規格，可以同時對抗8枚導彈，還可以發射反魚雷干擾彈，對解放軍來說，若要對赴達蓋系統，可能就會消費比較多的精確制導彈藥。

對於上述訊息，中國大陸外交部、國防部軍曾在第一時間表達反對，並要求「法方立即撤銷有關對台軍售項目。」但值得注意的是，近日正值蔡英文520就職，以及大陸召開全國兩會期間，美國也在當地時間20日，又由國務院批准對台軍售MK-48重型魚雷，總價1.8億美元，引發各界熱議。

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