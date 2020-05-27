6/7大解禁？黃珊珊：第一線人員戴口罩不打算開放

▲黃珊珊說明疫情。（圖／記者楊亞璇）

記者楊亞璇／台北報導

行政院決議以「邊境風險嚴管、國內鬆綁」為原則，預計6月7日大規模解禁。台北市副市長黃珊珊27日表示，第一線人員戴口罩不打算開放，其他不在第一線的，包括場館進出，開放團體辦活動，如果可以做到室內社交距離，跟中央規定一樣，戴口罩就可以做調整。

黃珊珊指出，解禁的部分一直在討論，現在已經超過兩個潛伏期的0確診，所以北市整幾乎沒有東西封了，只剩下學校，她認為「由公而私」，公家要不要做進一步調整，還需跟專家研議。

黃珊珊認為，原則上在沒有新的確診病例情況下，北市希望回復正常生活跟工作，目前沒有解封的就是公車捷運戴口罩，因為社交距離比較難做到，只要沒有辦法社交距離就是戴口罩，這原則下很多東西都可以解封，現在剩下大型活動、活動人數，也在討論如果可以維持這樣的原則，加上北市不共餐原則，是否可以解禁。

黃珊珊呼籲，這段時間因為防疫大家都不敢去醫院，結果連疫苗都沒打，希望大家正常生活，該去醫院拿的處方箋，希望大家趁疫情趨緩趕快去。

至於公家機關管制？黃珊珊認為，第一線工作人員1月27日就開始全面戴口罩，這部分不打算開放，其他不在第一線的，包括場館進出，開放團體辦活動，如果可以做到室內社交距離，跟中央規定一樣，戴口罩就可以做調整。

不過北市曾抱怨，去文中央詢問邊境管制，但未獲回應。然而黃珊珊表示，一直透過專家讓中央開會討論，沒有正式去文，而是請專家幫忙反應，但北市還是做好相關因應，第一階段、第二階段等作為，場館的分類都做好，解封之後可能隨時在封的原則，機關都統整，衣食住行的生活準則，發生一個、或是多個確診怎麼做。