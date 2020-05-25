快訊／救票房　北市宣布：藝文團體場租分級減免「最高打1折」

▲台北流行音樂中心。（圖／資料照）

記者楊亞璇／台北報導

隨著國內新冠疫情趨緩，台北市政府已逐步開放轄下場館，為鼓勵藝文演出，北市府25日宣布，文化局所屬藝文展演有固定座位售票場地，以場租減免方式協助藝文團體，共分四個級距，最高打1折。

台北市副市長黃珊珊強調，「藝文產業需要的是票房，不是紓困金」。

文化局長蔡宗雄指出，配合中央梅花座政策，只有2分之1座位售票，對所有表演團隊是非常大壓力，一般演出要到6、7成才能打平，因此必須協助表演團體提出優惠策略，協助民眾買票進場。

蔡宗雄說，針對台北市所有表演場館，包含台北流行音樂中心、中山堂、親子劇場等，只要售票達45%以上，直接用1折方式減免9成場地費，也不希望場地被濫用或誤用，鼓勵表演團隊用優惠價或貴賓券方式把他自己的票推出來，盡量達到45%以上，如果票沒賣到30%，也是打了4折，希望民間團隊趕快回到舞台。

副市長黃珊珊強調「藝文產業需要的是票房，不是紓困金」，希望藝文團體回到舞台，市民朋友回到劇場、表演廳，去看他們表演，「最高打1折，最差可以打4折，等於說我們挺藝文團體」，在北市場地會用場租減免方式，讓藝文團體得到他們需要的票房。

級距計算方式：

一、銷售票房達活動場地原有座位45%以上：減免90%場租費用。

二、銷售票房達活動場地原有座位40%以上：減免80%場租費用。

三、銷售票房達活動場地原有座位30%以上：減免70%場租費用。

四、銷售票房未達活動場地原有座位30%：減免60%場租費用。

另對於非售票演出之展演團隊，亦採減免50%場租費用。