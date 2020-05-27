陳揮文：高雄沒韓國瑜就是個普通城市

▲名嘴陳揮文。（圖／翻攝自YouTube／飛碟聯播網）

記者蘇晏男／台北報導

高雄市長韓國瑜罷免案倒數10日。日前資深媒體人唐湘龍曾表示「失去韓國瑜之後的高雄，會失去高雄的未來」，引發熱議。對此，挺韓名嘴陳揮文26日贊同唐的說法，並認為「高雄沒有韓國瑜，就是一個很普通的城市」。

唐湘龍25日曾在網路節目上要高雄市民好好想想，過去「高雄有變得不好嗎？」他認為，其實韓國瑜市政做得不錯，不明白罷免他的理由是什麼，還表示「失去韓國瑜之後的高雄，會失去高雄的未來」。

對此，陳揮文26日表示認同唐湘龍的觀念，並提到他過去曾講過，「高雄沒有韓國瑜就只是一個很普通的城市，沒什麼不一樣，不是說有一個明星市長有多好，而是你要看他整個對高雄的好或壞」。

陳揮文還說，韓國瑜在高雄整體發展上並不糟，希望高雄市民別被罷韓團體牽著鼻子走，整天吵新聞，他更嗆WeCare高雄發起人尹立，「我給他一個肯定，很會吵」。

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