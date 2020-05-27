王世堅酸韓國瑜「練肖話」　5千萬振興有33億經濟效益「暗藏數字密碼」　

▲台北市議員王世堅。（資料照／記者周宸亘攝）

記者蘇晏男／台北報導

高雄市長韓國瑜日前宣布要用5千萬元要辦「高雄振興購物嘉年華」及發放抵用券刺激買氣，高市經發局長伏和中也預估該活動將帶來66倍即33億的經濟效益，引發外界討論。對此，台北市議員王世堅26日在節目上表示韓在「練肖話」，並認為「66倍就是個數字密碼」，用66倍對抗6月6日罷韓投票。

王世堅表示，能夠吹這麼大的牛，弄到這麼扯的應該就是韓國瑜本人，其實經發局大概只是掛名，畢竟他們這些官員都是經過國家考試，有一定素質，「要吹這麼大的牛不容易」

「講到韓國瑜我都4個字『不勝唏噓』」。王世堅指出，前年韓流興起，當時韓順風順水，講什麼話民眾都為之風靡，覺得很清新、很可愛、不做作，可是他現在講什麼，高雄市民對他大概3個字「練肖話」，所以韓說只做一任或其他吹噓政策，例如發抵用券振興，他認為，高雄市民會認為說韓都是在「練肖話」。

王世堅解釋，一旦被從神壇上請下來，沒有光環後，其實大家會檢驗你內在、有沒有實力。他認為，韓國瑜說他只做這一任，意思是跟高雄市民說「再讓我騙也就這1次」，好像是這個意思。

王世堅直酸，韓國瑜宣稱花5千萬要達到66倍經濟效益，「66倍就是個數字密碼」，而其實這是韓國瑜一個概念引申，要用66倍對抗6月6日。

王世堅還指出，前幾天看到韓國瑜在高雄淹水事後的表現，他認為韓「自己把自己罷免掉了」，撇開韓之前前後表裡不一地對抗罷韓策略不講，光是前幾天淹水，韓說這是積水，然後他幽靈似地去快速視察，結果講出自己「放棄休假去勘災」這種讓市民聽不進去的話 ，王直批「人民在哀號的時候，你講這種話」。

王世堅認為，治水跟治安一樣，就是要看人民的感受，怎麼會是民眾都在水深火熱的時候，市長跳出來說他治水治得多好，「我覺得這個真的是弄巧成拙」。

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