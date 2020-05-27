獨／韓國瑜命運全因這張嘴　命理師楊登嵙說「唉！癟嘴斷龍鬚」

▲ 高雄市長韓國瑜 。（圖／ETtoday新聞雲資料照／記者洪正達攝）

記者郭世賢／綜合報導

2020年6月6日將舉行高雄市市長韓國瑜罷免投票，門檻25%，市長韓國瑜會被罷免成功嗎？對此，知名命理師、社團法人台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙表示，韓國瑜名字「口太多」，應該多做事少說話，否則會大大增加被罷免的票數。

▲ 韓國瑜2018年當選高雄市長時的「法令紋」是「雙法令紋」，會受到相當多人的喜愛，缺點是紋尾稍向內縮（圖1）。（圖／命理師楊登嵙提供）

楊登嵙指出，他分別從「姓名學、面相學、八字學」三方面做分析：一、姓名學：韓國瑜1957年生，歲次丁酉，為火雞年；第一字韓，有一口，很會說話；第二字國，內有一小口，外有一大口，話會很多；第三字瑜，右下有刀，代表是非。韓國瑜名字口太多，而且有刀，講話會有是非，所以，「成是會說話，敗是話太多。」應該多做事少說話，否則會大大增加被罷免的票數。

▲ 韓國瑜的「法令紋」從宣布參選總統後，自己常常不自主癟嘴，嘴角穿出一條橫紋將「法令紋」打斷（圖2、3）。（圖／命理師楊登嵙提供）

二、面相學：韓國瑜目前虛歲64歲，面相表現的位置是嘴巴周遭及「法令紋」。「法令紋」又稱「龍鬚」，韓國瑜2018年當選高雄市長時的「法令紋」是「雙法令紋」，會受到相當多人的喜愛，缺點是紋尾稍向內縮（圖1），用人會比較偏聽話的部屬；但韓國瑜的「法令紋」從宣布參選總統後，自己常常不自主癟嘴，嘴角穿出一條橫紋將「法令紋」打斷（圖2、3），韓國瑜龍鬚斷了！除了會嚴重影響登上總統之路，也危及到高雄市市長的寶座！

三、八字學：韓國瑜八字屬庚金命，農曆五月夏天生，喜水、金，最怕火，因為火剋金，火會將金融化，罷免時間是在6月6日，此時是最炎熱的夏天，那對韓國瑜會非常不利。

▲ 國際命學教授楊登嵙。（圖／楊登嵙提供）

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