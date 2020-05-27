　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

獨／韓國瑜命運全因這張嘴　命理師楊登嵙說「唉！癟嘴斷龍鬚」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼高雄市長韓國瑜_藝文紓困_八大梅花座_衛生局_林立人_潘炤穎 。（圖／記者洪正達攝）

▲ 高雄市長韓國瑜 。（圖／ETtoday新聞雲資料照／記者洪正達攝）

記者郭世賢／綜合報導

2020年6月6日將舉行高雄市市長韓國瑜罷免投票，門檻25%，市長韓國瑜會被罷免成功嗎？對此，知名命理師、社團法人台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙表示，韓國瑜名字「口太多」，應該多做事少說話，否則會大大增加被罷免的票數。

▲ 高雄市長韓國瑜會被罷免成功嗎？ 命理師楊登嵙這麼說...。（圖／命理師楊登嵙提供）

▲ 韓國瑜2018年當選高雄市長時的「法令紋」是「雙法令紋」，會受到相當多人的喜愛，缺點是紋尾稍向內縮（圖1）。（圖／命理師楊登嵙提供）

楊登嵙指出，他分別從「姓名學、面相學、八字學」三方面做分析：一、姓名學：韓國瑜1957年生，歲次丁酉，為火雞年；第一字韓，有一口，很會說話；第二字國，內有一小口，外有一大口，話會很多；第三字瑜，右下有刀，代表是非。韓國瑜名字口太多，而且有刀，講話會有是非，所以，「成是會說話，敗是話太多。」應該多做事少說話，否則會大大增加被罷免的票數。

▲ 高雄市長韓國瑜會被罷免成功嗎？ 命理師楊登嵙這麼說...。（圖／命理師楊登嵙提供）

▲ 韓國瑜的「法令紋」從宣布參選總統後，自己常常不自主癟嘴，嘴角穿出一條橫紋將「法令紋」打斷（圖2、3）。（圖／命理師楊登嵙提供）

二、面相學：韓國瑜目前虛歲64歲，面相表現的位置是嘴巴周遭及「法令紋」。「法令紋」又稱「龍鬚」，韓國瑜2018年當選高雄市長時的「法令紋」是「雙法令紋」，會受到相當多人的喜愛，缺點是紋尾稍向內縮（圖1），用人會比較偏聽話的部屬；但韓國瑜的「法令紋」從宣布參選總統後，自己常常不自主癟嘴，嘴角穿出一條橫紋將「法令紋」打斷（圖2、3），韓國瑜龍鬚斷了！除了會嚴重影響登上總統之路，也危及到高雄市市長的寶座！

三、八字學：韓國瑜八字屬庚金命，農曆五月夏天生，喜水、金，最怕火，因為火剋金，火會將金融化，罷免時間是在6月6日，此時是最炎熱的夏天，那對韓國瑜會非常不利。

▲▼楊登嵙。（圖／翻攝楊登嵙臉書）

▲ 國際命學教授楊登嵙。（圖／楊登嵙提供）

【更多新聞】

獨／黃偉哲抱歉！人氣王陳時中被鄭文燦攔截了　明後天先到桃園永安漁港

基隆海科館開放「性教學」每人50元？網友笑瘋：手刀報名錯過可惜！

現身民眾黨研習營！志在基隆市長　許效舜：不排斥任何政黨合作

「美麗最大的祕密」

ET快訊
超商買35元飲料中千萬發票　得主身分曝光..彰化人瘋傳是中學
一到晚上就開炸！「夜間恐怖暴雨」成因曝　專家警告：恐循環到周
快訊／抓到了！持槍搶兆豐銀行「3分鐘內奪20萬現金」　搶匪5
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

攤商申請不到紓困怒譙政府：欺負可憐人　王浩宇一查喊X：名下27間房產！

外交部：若「港版國安法」通過　美國可能取消香港優惠關稅地位

馬江反罷韓被韓國瑜拒絕？　蕭旭岑證實：馬英九一月就開始聯繫韓陣營

臉書直播遭下架　國民黨團批：這就是蔡英文給人民的民主？

邀陳時中拚觀光？柯文哲：住在台北就是最好的廣告了

江啟臣揪15縣市拿「市政成績單」挺韓：高雄市府值得再給一次機會

台美人捐贈美國千件隔離衣　AIT致謝：讓世界看到「Taiwan can help」

千人申請加入民進黨　蔡英文喊話辣台派：一起努力改變台灣

蔡英文下令振興券「做到最好」：首要目標好領、好用、鼓勵消費！

快訊／蔡英文宣示「人道救援香港」3方向：讓香港人在台居留、生活、工作

印度15歲少女勇騎單車載傷父！ 歷經8天＋1126公里...終於返家

崩壞版「Dora朵拉」狂撂英+中文　超誇張神情網笑翻快還我童年！

「金鐘視帝」吳朋奉猝死家中！　「3天前才發文」享年55歲

阿嬤猜寶可夢角色「超歪自創」　見妙蛙種子驚呼：包子蟾蜍嗎？

吳朋奉55歲人生劃下句點...　三金影帝每個舞台「演什麼像什麼」

嘉義超神烤玉米！刷6種醬超濃郁 2支只要83元...他驚呼：我買一箱

「爬6樓」救窗外女童！獲一間房 30歲冷氣工：只是做了普通的事

羅時豐上綜藝玩超大「真的落水」　挑釁吳宗憲：投準一點嘛XD

以前從不碰貓！潔癖爸被收服... 每天獻「愛的敲敲」牠幸福度估

忍耐max！阿母買電動魚給阿金　牠皺眉一拍...逆轉結局惹笑網友

攤商申請不到紓困怒譙政府：欺負可憐人　王浩宇一查喊X：名下27間房產！

外交部：若「港版國安法」通過　美國可能取消香港優惠關稅地位

馬江反罷韓被韓國瑜拒絕？　蕭旭岑證實：馬英九一月就開始聯繫韓陣營

臉書直播遭下架　國民黨團批：這就是蔡英文給人民的民主？

邀陳時中拚觀光？柯文哲：住在台北就是最好的廣告了

江啟臣揪15縣市拿「市政成績單」挺韓：高雄市府值得再給一次機會

台美人捐贈美國千件隔離衣　AIT致謝：讓世界看到「Taiwan can help」

千人申請加入民進黨　蔡英文喊話辣台派：一起努力改變台灣

蔡英文下令振興券「做到最好」：首要目標好領、好用、鼓勵消費！

快訊／蔡英文宣示「人道救援香港」3方向：讓香港人在台居留、生活、工作

陳時中：防疫新生活是為了跟世界當朋友的「超前部署」

鐵肺二哈趴門口怒飆「破壞之嗓」　上千人笑翻：好像胖虎！

火鍋界的愛馬仕開二店！食令·shabu進駐台北101　6/1正式開幕

攤商申請不到紓困怒譙政府：欺負可憐人　王浩宇一查喊X：名下27間房產！

家附近騎車莫名被罵「傳播病毒」　15歲華裔少年慘遭紅帽男痛毆！

曾沛慈戒喝拿鐵40天！　街頭被拍近照…親揭「最大變化」：和自己意念的比賽

外交部：若「港版國安法」通過　美國可能取消香港優惠關稅地位

快訊／轎車逆向與公車對撞粉碎！20歲駕駛卡車內　女乘客意識模糊

安聯人壽宣布「員工投保補貼政策」！公司加碼補助3000元　協助同仁退休規劃

南部28歲OL「存款不到2萬」超迷惘！真實財產曝光...網破盲點：贏一堆人

「爬6樓」救窗外女童！獲一間房 30歲冷氣工：只是做了普通的事

政治熱門新聞

振興券3000　王浩宇：不爽不要領

課徵肥胖稅救健保　陳時中回應了

趙少康3分鐘狂電四叉貓：罷韓合理嗎？

韓國瑜520獨缺爆驚人內幕　侯友宜回應

罷韓投票倒數10天　杏仁哥怒了

愛情摩天輪控新北抄襲　侯友宜回應了

罷韓倒數爆「黑道監票」　韓國瑜回應了

認識民代記者？新兵控長官下封口令：不得上網談軍中事

國民黨數位諸葛被酸招數落伍

藍委集體換綠色頭貼　林鶴明酸：換回來的是小豬

黎智英問小英：是否鬆綁移民法？

新北宣布「貢寮國際海洋音樂祭」停辦

藍營口譯哥黃裕鈞請辭國民黨發言人　下一步曝光

股市名人「麥克風」：放寬移民實際支持港人

更多熱門

相關新聞

陳家欽爆黑道「監票」　林為洲：為了保官位？

陳家欽爆黑道「監票」　林為洲：為了保官位？

高雄市長韓國瑜罷免投票將於6月6日舉行，警政署長陳家欽日前透露傳有黑道將在投開票所「監票」，要求高雄市警局研擬相關強制執法手段，阻絕黑道監票。立法院國民黨團總召林為洲27日批評陳家欽說法不恰當，把不具體的傳聞發布給媒體，質疑「你是要保官位嗎？要加入罷韓國家隊嗎？」

王世堅酸韓國瑜「練肖話」：用高雄振興案對抗6月6日

王世堅酸韓國瑜「練肖話」：用高雄振興案對抗6月6日

國民黨團爆罷韓團體發文宣送200元乾洗手

國民黨團爆罷韓團體發文宣送200元乾洗手

普發振興券？花1千領3千人人有獎

普發振興券？花1千領3千人人有獎

陳揮文：高雄沒韓國瑜就是普通城市

陳揮文：高雄沒韓國瑜就是普通城市

關鍵字：

韓國瑜罷免命理師楊登嵙

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 武漢肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

丈夫常和女助理出國…崔佩儀過17年無性生活！

買1支蛋捲冰淇淋就送5300元！麥當勞現金抵用券來了

櫃姐態度超差　刷卡見「螢幕上數字」臉色大變了

崔佩儀遭爆大吵離婚！19年老公不和家人說話

6/1才解禁！好市多搶先開賣醫用口罩

即／宜蘭男遭殺豬刀猛砍

影帝吳朋奉獨居鐵皮屋30多年突猝死　姪女尖叫聲傳遍整棟樓

失戀暴瘦剩32kg！大二妹「男生陰毛」長到肚臍　醫秒驚：回不去了

博士版李宗瑞「極樂砲房」曝　拍肉片有更邪惡目的

霍建華0偽裝現身台北街頭

振興券3000　王浩宇：不爽不要領

韓國瑜稱因豪雨「放棄休假」　謝震武一聽：慘了

舒子晨「撂黑衣人上門嗆聲」逼解約！監視器畫面曝

潘瑋柏揪2天后吃飯　釣出羅志祥！

高雄各處淹水畫面曝光！一片黃泥水　女驚呼：塌了塌了

更多

最夯影音

更多
印度15歲少女勇騎單車載傷父！ 歷經8天＋1126公里...終於返家

印度15歲少女勇騎單車載傷父！ 歷經8天＋1126公里...終於返家
崩壞版「Dora朵拉」狂撂英+中文　超誇張神情網笑翻快還我童年！

崩壞版「Dora朵拉」狂撂英+中文　超誇張神情網笑翻快還我童年！

「金鐘視帝」吳朋奉猝死家中！　「3天前才發文」享年55歲

「金鐘視帝」吳朋奉猝死家中！　「3天前才發文」享年55歲

阿嬤猜寶可夢角色「超歪自創」　見妙蛙種子驚呼：包子蟾蜍嗎？

阿嬤猜寶可夢角色「超歪自創」　見妙蛙種子驚呼：包子蟾蜍嗎？

吳朋奉55歲人生劃下句點...　三金影帝每個舞台「演什麼像什麼」

吳朋奉55歲人生劃下句點...　三金影帝每個舞台「演什麼像什麼」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面