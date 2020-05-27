罷韓團體發文宣送200元茶樹精油乾洗手　國民黨告發賄選

▲國民黨團召開「罷韓出奧步 疑似賄選抓到了」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

立法院國民黨團27日召開記者會，踢爆罷韓團體疑似賄選，在投開票所附近發放200元的茶樹精油乾洗手，還附上支持罷韓文宣，總召林為洲直批「請問法務部，這樣還可以原諒嗎？」高雄市議員陳麗娜今天下午就會去雄檢提告，要求檢調立即啟動調查。

林為洲指出，罷韓團體變本加厲，除了用國家隊行政資源搞罷韓，還送各種物資，一開始送口罩、巧克力蛋糕、一綑垃圾袋，現在愈送愈好，最近開始送200元的「茶樹精油乾洗手」，在各投票所現場發放，加上支持罷韓的文宣，質疑賄選。

▲國民黨團爆罷韓涉賄選 。（圖／國民黨團提供，下同）

林為洲也公布支持者提供的現場錄音，內容除了向民眾宣傳6月6日記得投票，還提醒「裡面一組兩支」，發放地點也配合投開票所位置，「罷韓要動員是他們的權利，但用行政資源叫大家出來投票，高鐵打折、考試延期，現在送物資加文宣，請問法務部，這樣還可以原諒嗎？」

與會的高雄市議員陳麗娜指出LINE對話截圖，內文寫道「6/6日高雄市的投票，清豐里共7個投票點12個投票所（楠梓國、高中個3個，清福寺2個投票所），而這次各鄰的投票所和以往大不相同，因此藉此次5/24日免費贈送「手護士茶樹酒精噴霧」的機會加強宣導各鄰所分配的投票所，敬請踴躍投票。」

陳麗娜質疑，發放地點包括學校、寺廟、投開票所外，民眾去領的時候對方還會確認是不是住在當地居民，這些錢從哪裡來？

林為洲表示，這明顯已觸犯選罷法，上午開記者會等同公開告發，下午陳麗娜就會去雄檢按鈴申告，呼籲檢調馬上啟動偵辦，「6/6之前，看看雄檢、法務部，是不是要再繼續原諒他們，也請高雄市民看清楚這場不公平的戰役，要站在國家機器這邊，還是站在關心市政全力防疫的市府團隊這邊。」