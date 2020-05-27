高鐵「大學生雙週快閃優惠」開跑　民進黨藏頭詩：回家投票！





▲民進黨呼籲年輕人回家投票。（圖／翻攝自民進黨青年部臉書）

記者蔣婕妤／台北報導

新冠肺炎疫情趨緩，高鐵近日搭配振興推出「大學生雙週快閃優惠」。民進黨青年部27日透過臉書發文，呼籲大學生們一起回家回味家鄉味，還用藏頭詩喊話大家「回家投票」，強調不管立場為何，用選票決定自己的未來。

台灣高鐵公司27日推出「大學生雙週快閃優惠」，民進黨青年部透過臉書發文分享優惠方案，鼓勵年輕人返鄉看家人、吃小吃，文章一出就被網友發現藏有藏頭詩「回家投票」。

民進黨青年部主任蔡沐霖表示，國民黨立法院黨團日前大動作召開記者會宣稱「高鐵新推出的促銷活動是為了挺罷韓」。蔡沐霖指出，高鐵促銷活動早已行之有年，青年學子們都非常樂見高鐵在疫情期間推出相關優惠。可惜單純的優惠方案卻被國民黨刻意與罷韓惡意連結。

蔡沐霖批評，在全民拚防疫的當下，國民黨依然選擇傾全黨之力，試圖影響高雄市民行使公民權。他強調，「無論個人立場為何，請大家勇敢行使自己的公民權利，拒絕特定團體的干擾壓力，6月6日踴躍返鄉並出門參與投票，決定自己的未來。」

蔡沐霖說，在中央流行疫情指揮中心與全體國人的努力之 下，直到今日已經連續44日無武漢肺炎本土確診案例，雖然不可掉以輕心，但年輕朋友仍可把握此次高鐵推出優惠方案的機會，跟著衛福部長陳時中力行防疫新生活；返鄉看看家人、回味家鄉的小吃，為故鄉的經濟貢獻一己之力。

台灣高鐵公司推出的「大學生雙週快閃優惠」，只要購買5月27日至6月9日期間的大學生指定優惠車次，並於購票時登錄TGo 會員帳號，單張票價滿500元，完成旅程後即可獲贈「五折標準車廂 對號座電子優惠券」。