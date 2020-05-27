時隔30年！陸高程測量登山隊成功「登頂珠穆朗瑪峰」…此前2次攻頂失敗

▲登頂瞬間。（圖／翻攝自新華社）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸宣布，2020珠峰高程測量登山隊8位隊員成功在2020年5月27日11時整，登頂世界第一高峰珠穆朗瑪峰。據悉，他們將在峰頂豎立覘標，安裝GNSS天線，開展各項峰頂測量工作。攻頂組曾計畫在5月12日和22日攻頂測量，但均因天氣原因推遲計畫。

綜合陸媒報導，當天上午11點，大陸2020珠峰高程測量登山隊的8名攻頂隊員成功登頂，他們分別是次落、袁複棟、李富慶、普布頓珠、次仁多吉、次仁平措、次仁羅布、洛桑頓珠。這支具有豐富珠峰登頂經驗的隊伍，原本計劃6個小時內登頂，但因為積雪等原因，他們從今天凌晨2時10分從突擊營地開始衝刺，一直持續到早上11點。

2020珠峰高程測量活動從4月30日啟動以來，已經近1個月。在珠峰高程測量過程中，測量人員登頂珠峰後，第一項工作就是要豎立覘標。一旦峰頂覘標豎立成功，就標誌著珠峰測量工作正式開始。

專家表示，覘標是設置在三角點或精密導線點上供觀測使用的標架，而豎立在珠峰峰頂的覘標，是世界上最高的測量標誌點。

▲大陸2020珠峰高程测量登山队成功登顶珠穆朗瑪峰。（圖／翻攝自新華社）

大陸自然資源部國家基礎地理資訊中心副總工程師陳現軍稱，覘標上面安裝了衛星測量的天線，還安裝了氣象的設備，同時安裝了反射（棱）鏡，還有1個倒（錐）形的紅顏色的標籠；標籠和反射（棱）鏡是為了下邊的6個交會點，進行角度和距離的測量。

1975年，大陸測繪隊首次將覘標豎立在了珠峰峰頂，這也是人類歷史上首次將這種測量工具帶上了珠峰峰頂。

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