海拔5000公尺網路跑超順！　陸3大電信在珠穆朗瑪峰蓋滿5G訊號台

▲ 中國三大電信業者在珠穆朗瑪峰上設立5G基地。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者羅明輝／綜合報導

每年5月一到，珠穆朗瑪峰就會湧入不少登山客，為了即將到來的登山季，中國三大電信業「中國移動」、「中國聯通」、「中國電信」先後在海拔5000公尺以上設立5G基地，並預計在這幾天正式開通服務。屆時，登山客們在登頂後，將能夠享受到最流暢5G網絡。

根據《人民日報》報導，中國移動西藏公司20日透露，他們在與華為的合作下，分別在珠穆朗瑪峰海拔5300公尺處大本營，及5800公尺處的過渡營地，建立了3個5G基地站。

中國移動發言人稱，他們希望在25日前，完成海拔6500公尺的另外2個5G基地站，並開通所有基地站的訊號服務，成為全球海拔最高的5G基地站，「屆時，整個珠穆朗瑪峰登山路線及峰頂都將會被5G訊號所覆蓋。」

除了中國移動，同為中國三大電信業的中國聯通，也在20日完成珠峰觀景台和珠峰大本營一號營地的 「5G全覆蓋」計劃。至於中國電信，甚至早在13日就完成珠峰大本營一號營地的5G基地站，也已經開通5G網路。經過現場測試的結果，上行、下行速率分別是700Mbps、223Mbps。

據了解，由於珠峰大本營及以上的區域屬國家自然保護區，禁止使用大型器械，因此只能請施工人員以徒手抬起，或是讓駝獸一肩扛起這些重達數噸的光纜、天線及相關材料，再慢慢將它們搬運到海拔5000多公尺。為了確保整個搭建工程順利又安全，三大運營商事前先對施工人員進行了登山訓練，同時也設立了一個生活區，方便集中管理工程中產生的垃圾。

5G基地搭建完成後，中國電信也特別與央視合作，推出特別直播，讓超過600萬名網友透過手機，體驗身處海拔5000公尺，360°觀賞珠峰全貌的感受。