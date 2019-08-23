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聖母峰一次淨山清出「11公噸垃圾」！尼泊爾將禁用一次性塑膠

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▲▼聖母峰清潔隊。（圖／達志影像／美聯社）

▲聖母峰清潔隊。（圖／達志影像／美聯社）

記者錢玉紘／綜合報導

近年來攀登聖母峰的遊客越來越多，連帶製造大量垃圾，尼泊爾在22日宣布，明年1月起，聖母峰山區及附近的坤布（Khumbu）地區將全面禁用塑膠袋或塑膠容器等一次性垃圾。先前當地政府組成的淨山團一次就清出了11公噸的垃圾，讓當地居民感到憂心。

尼泊爾政府提到，禁用的產品包含厚度在30微米（0.03毫米）以下的軟性塑膠瓶以及塑膠袋，禁令生效後，登山客將不能帶這些東西進入山區，附近店家也不能販賣，違者將被罰款。被禁用的產品也包括裝水用的寶特瓶，坤布地區鄉村自治市的官員希米爾（Ganesh Ghimire）表示，目前正在與各方協調寶特瓶的取代方案。

不過目前官方還沒決定新禁令的細節，例如罰款金額多少等等。最近當地政府組織的淨山團在該地區清出了高達11公噸的垃圾，包含空的鋁罐、塑膠瓶、塑膠袋和被遺棄的登山用品。

希米爾表示，這個新法旨在減少垃圾量，該區域每年有約15萬外國及本地觀光客造訪，但是卻留下相當大量的垃圾，這是當地居民及尼泊爾政府多年來一直想解決的問題，事實上，類似的禁令在1999年就頒布過，但當時未能有效實行，「塑膠不會腐爛，因此對於地球生態和人類的健康影響非常大，因此我們決定禁止，而這次法律將會有效實施」。

此外，尼泊爾政府也在上周宣布另一項新法規，所有申請攀登聖母峰的登山客，都必須有高海拔的登山經驗，且受過相關訓練，避免「菜鳥登山客」高估自身能力，花錢買廉價行程卻賠上性命。今年登山季以來，已經有11名登山客在攻頂途中遇難或失蹤，引起全球關注。

▼聖母峰登山客過多，留下大量垃圾。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼聖母峰登山客過多，留下大量垃圾。（圖／達志影像／美聯社）

►►杜絕聖母峰「菜鳥登山客」　尼泊爾政府新規：須有海拔6000m以上攀登經驗

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關鍵字：聖母峰,珠穆朗瑪峰,垃圾汙染,尼泊爾

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