為何此時要給聖母峰「測身高」？3大關鍵原因曝：有歷史意義

▲登山隊給聖母峰「測身高」。（圖／新華社）

記者蔡儀潔／綜合報導

5月的聖母峰北坡依然白雪皚皚，大陸「2020聖母峰高程測量登山隊」6日正式開啟高程測量登頂行動，並於7日安全抵達海拔6500公尺的聖母峰前進營地。為何要選在此時再給聖母峰「測身高」？對此《光明日報》指出關鍵3大原因。

由中國國測一大隊和中國登山隊共同組成的測量登山隊，6日正式開啟2020聖母峰高程測量登頂行動，在接下來的數天內，他們從海拔約5300公尺的聖母峰二本營出發，隨後抵達海拔7028公尺、7790公尺和8300公尺的一、二、三號營地，最終擇機向峰頂發起衝擊，正式為其「測身高」。7日晚間，隊員們已行進至海拔6500公尺的前進營地。

實際上，自中華人民共和國成立以來，已對聖母峰進行過6次大規模的測繪和科考工作，並先後於1975年和2005年2次成功測定並公佈高程，然而，隨著各項技術突飛猛進，更精準的測量成為目標。

大陸國家測繪地理資訊局測繪發展研究中心副主任徐永清認為，聖母峰高程的精確測定，可以結束國際上聖母峰高程不統一的混亂局面，為世界地球科學研究作出貢獻，其社會效益和科學意義是十分巨大的，且在地學研究中也具有重要理論價值，對今後地震預報和減災防災也具有重要實際意義。

▲負重前行的登山隊員。（圖／新華社）

為何選在今年？自然資源部有關負責人介紹，2019年10月《中華人民共和國和尼泊爾聯合聲明》發布，其中提出考慮到聖母峰是中尼兩國友誼的永恆象徵，雙方願推進氣候變化、生態環境保護等方面合作，雙方將共同宣佈聖母峰高程並開展科研合作，因此組織了此次高程測量工作。

自然資源部有關負責人表示，此次聖母峰高程測量正值中國和尼泊爾建交65週年之際，是發展兩國友誼的新舉措，且今年也是人類首次從北坡成功登頂60週年、中國首次精確測定並公佈聖母峰高程45週年，因此開展此次高程測量具有重要歷史意義。

該負責人指出，此外不同時期以不同方式測量聖母峰，以及對聖母峰高程的多次測量，反映了人類對自然的求知探索精神，已成為「人類瞭解和認識地球的一個重要標誌」。