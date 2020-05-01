氂牛＋人力攀6500公尺　全球最高聖母峰營地5G訊號開通

▲中國移動工作人員於聖母峰上架設5G基地台。（圖／翻攝中新網）

記者魏有德／綜合報導

大陸中國移動聯合華為於昨（30日）在世界第一高峰聖母峰（珠穆朗瑪峰）海拔6500公尺的前進營地，完成全球海拔最高的5G基地台，提供5G訊號對珠峰北坡登山路線及峰頂的覆蓋。此前，大陸三大電信商「中國移動」、「中國聯通」及「中國電信」先後在珠峰海拔5000公尺以上設立5G基地，未來，登山客攀爬世界第一高峰時將可沿路使用5G訊號。

《中新網》報導，中國移動在珠峰海拔6500公尺的前進營地、海拔5800公尺的過渡營地及5300公尺珠峰大本營的5個5G基地台已全部投入使用，為珠峰登山、科考、環保監測、高清直播等活動提供保障。

▲沒有交通工具可使用的情況下，基地台設備上聖母峰得靠氂牛馱運。（圖／翻攝中新網）

據瞭解，這項名為「5G上珠峰」的專項行動，從4月起正式啓動。由於該行動得在海拔5300、5800及6500公尺的高寒地區域鋪設光纖電纜近25公里，在交通工具無法抵達的情況下，機具設備及工作人員的生活物資等重物須依靠氂牛馱運，總重600公斤的光纖電纜則完全得依靠人力扛上山。

過程中，工作人員一度因遭遇暴風雪而導致工時延誤，再加上沿途屬於國家自然保護區，以致物資搬運、進場施工等面臨不同程度上的困難。據工作人員現場實測，在珠峰上的5G訊號，下載峰值突破1.66Gbps，上傳速率達215Mbps，可有效滿足珠峰上4K+VR高清直播的需求。

▲中國移動設於世界第一高峰聖母峰上的5G基地台。（圖／翻攝中新網）

除了中國移動，同為三大電信業之一的中國聯通，也在4月20日完成珠峰觀景台和珠峰大本營一號營地的 「5G全覆蓋」計劃。至於中國電信，4月13日便已完成珠峰大本營一號營地的5G基地台設置。