高雄雨彈炸一夜！仁武淹出「水上漂」　燕巢水深半輪高

記者黃翊婷／綜合報導

雨彈狂炸高雄市一整夜，27日一早陸續有網友在網路PO文回報積水或淹水情況，其中燕巢區岡山交流道入口積水深度約半顆輪胎，仁武區鳳仁路、高楠公路與八德二路也有沿路積水情形。甚至有網友形容大寮區鳳林路多處積水，用路人經過彷彿是在水上漂。

▼▲高雄仁武區一早的積水、淹水情況。（圖／翻攝自Facebook／仁武人大小事，下同）

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26日晚間10時許有網友在臉書社團「仁武人大小事」PO文，指稱大寮區鳳林路出現多處積水，汽車經過激起的水花幾乎蓋過旁邊的騎士，「請騎機車的朋友們騎慢一點注意安全！水上漂！」

接著，27日一早陸續有網友在同一個社團分享多張照片，表示仁武區鳳仁路已經多處積水，高楠公路彎進八德二路的國一涵洞前也有沿路積水，雖然情況不嚴重，但現在正值上班上課的尖峰時間，不論是騎士還是汽車駕駛都要小心。

▲汽車經過濺起的水花幾乎與騎士一樣高。

另外，臉書社團「燕巢人大小事」有網友熱心提醒，「岡山交流道又淹水了！入口約半個輪胎深，南下請留意」，崗山之眼附近的路面有積水與小碎石，另外中油建元站前也有輕微的積水情況。

高雄市政府27日上午8時表示，今晨5時開設「0527豪雨三級應變中心」，24小時輪班進駐，持續監控水情。依據氣象局的觀測資料顯示，前鎮區在大約8小時內，累積雨量就達到225毫米。

而根據水利署8時更新的資訊顯示，高雄市旗津、前鎮、小港、鳥松已發布一級淹水警戒，鳳山、大寮、林園、永安則發布二級淹水警戒。

▼網友回報淹水情況。（圖／翻攝自Facebook／燕巢人大小事）