快訊／豪雨炸高雄淹水了！市府開設三級應變中心　8警戒區曝光

▲鋒面抵達，水氣持續移入台灣上空。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／綜合報導

豪雨襲高雄，高雄市政府今天（27日）上午8時表示，今晨5時開設「0527豪雨三級應變中心」，24小時輪班進駐，持續監控水情。氣象局觀測，前鎮區短短近8小時，累積雨量達225毫米。有不少網友貼出高雄淹水情形。

豪雨特報：台南市、高雄市、屏東縣

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▼網友貼出大坪頂淹水情形。（圖／翻攝自Facebook／高雄小港區的大小事）

▼網友貼出鳳仁路與後庄巷嚴重積水。（圖／翻攝自Facebook／仁武人大小事）

根據水利署8時的資訊，對高雄市旗津、前鎮、小港、鳥松發布一級淹水警戒，對鳳山、大寮、林園、永安發布二級淹水警戒。高雄市府表示，如遇淹水或水利設施災情，請洽免費的「1999市民專線」，市府將立即派員快速搶修。

氣象局今上午8分對全台16縣市發布豪大雨特報，鋒面影響易有短時強降雨，今台南市、高雄市及屏東縣有局部大雨或豪雨發生的機率，嘉義以北至基隆地區及台東山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區慎防淹水。

▼高雄累積雨量「下到發紫」。（圖／氣象局）