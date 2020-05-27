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高嘉瑜提徵「肥胖稅」救健保　網友表態：糖根本合法毒品！

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▲▼汽水,可樂,冰塊,飲料,冷飲。（圖／翻攝自pixabay）

▲含糖的飲料與食物是否要課徵「肥胖稅」，引發網友熱烈討論。（圖／翻攝自pixabay）

記者林彥臣／綜合報導

民進黨立委高嘉瑜25日在立法院質詢時，建議衛福部應該針對高熱量、高糖份的食物課徵「肥胖稅」搶救健保，在網路上也引發了熱烈。就有網友在PTT八卦板上指出，糖根本就是合法毒品，在世界上許多國家，都已經針對了高糖食物課徵類似的稅收。

原PO發文指出，馬來西亞、泰國、墨西哥，都將含糖量6%的飲食課稅，而且超量越多課越多，泰國因為課徵糖稅，每年可增加30億的稅收，墨西哥也因為課徵糖稅，市面上的果汁汽水市佔率下降12%，新加坡則是直接禁止高糖飲料。

請繼續往下閱讀...

▲▼高嘉瑜時事堵訪。（圖／記者徐斌慎攝）

▲高嘉瑜提議課徵「肥胖稅」。（圖／記者徐斌慎攝）

原PO進一步分析，糖絕對不是人體必要營養素，相反的「根本是合法毒品」，不過名稱與其較「肥胖稅」，不如叫做「糖稅」，因為肥胖成因極，也不是瞬間就能瘦下來，但是愛吃糖100%跟個人行為有關。

網友在推文中回應表示，「台南所有食物中獎」、「課糖稅，税收百分之九十九來自台南」、「可以啊，只要含糖就課稅，反正我都喝無糖」、「老實說真的支持，糖的健康危害跟抽煙有得比」、「課糖稅的話可以討論，肥胖稅真的太有歧視性」。

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