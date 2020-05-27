全球新冠肺炎確診逾554萬例　逼近35萬人不治

文／中央社巴黎26日綜合外電報導

法新社彙整的官方數據顯示，截至格林威治時間26日19時（台灣27日凌晨3時），全球至少34萬7723人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎），確診病例逾554萬1590例。

疫情從去年12月在中國爆發後，目前已蔓延到196個國家及地區，至少有219萬1200人被視為已經康復。

法新社蒐集各國當局和世界衛生組織（WHO）提供的數據做出統計，但上述數字恐怕只反映實際感染總數的一部分，因為許多國家只檢測嚴重病例。

▲全球新冠肺炎確診逾554萬例。（圖／路透）

全球疫情最嚴重的美國，境內累計9萬8584人病故，累計確診數達167萬1728例，至少37萬9157人康復。

英國的死亡人數在全球僅次於美國，境內累計3萬7048人病故，確診達26萬5227例。

其他疫情重災區還包括義大利（3萬2955死，23萬555例確診）、西班牙（2萬7117死，23萬6259例確診）、法國（2萬8530死，18萬2772例確診）。

中國（不含香港、澳門）境內目前通報4634死，累計8萬2992例確診。

從區域來看，歐洲累計確診205萬7043例，17萬3665死；美國和加拿大累計確診175萬8341例，10萬5291死；拉丁美洲和加勒比海地區累計確診77萬4772例，4萬1665死。

亞洲累計確診46萬6830例，1萬4500死；中東地區累計確診35萬8699例，8961死；非洲累計確診11萬7423例，3511死；大洋洲累計確診8491例，130死。