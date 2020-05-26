太平人等了10年！　盧秀燕「加倍編4億」規劃國民運動中心

▲台中市議員李麗華感謝盧市長規劃太平國運中心。（圖／李麗華提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市太平區人口逾20萬，卻沒有一座國民運動中心，市議員李麗華26日在市議會質詢時，頭戴泳鏡、手拿浮板游泳裝扮，李感謝市長盧秀燕重視太平，比前朝多編1倍也就是4億經費，完成地方10年來的等待，運動局長李昱叡表示，場館位在坪林森林公園內，融入公園地景設計，將成為親子共融、環境友善的特色運動中心。

李麗華指出，太平國民運動中心原本是前市長胡志強編列4億經費規劃，到了前市長林佳龍，竟然攔腰砍半，到了盧市長上任，因為太平人口增加，因此補足全額興建，加碼至4.1億元，完成地方10年來的等待。

她再次感謝盧市長讓太平人擁有自己的國民運動中心，如今疫情緩和，夏天也即將來臨，正是國中小學最期待的暑期活動，她要求運動局說明目前進度。

李昱叡表示，盧市長非常重視國民運動中心，因此參考太平區人口數，將原本2億元的預算，加碼提高至4.1億元，將提請市議會審議，實踐市民等了10年的心願。

運動局指出，太平國民運動中心設施包含游泳池、體適能中心、韻律教室、攀岩場等，並設置綜合活動區供長者及親子相關課程，場館位在坪林森林公園內，將融入坪林森林公園地景設計，提供民眾休憩空間，同時保有視覺穿透性，將成為親子共融、環境友善的特色運動中心。

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