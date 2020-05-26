台中校園再解禁　6月1日起傍晚6點後開放民眾運動...晨運再等等

▲盧秀燕宣布下周一校園傍晚6點起開放。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市校園開放進入第二階段，市長盧秀燕26日上午在市政會議上表示，隨著疫情逐漸緩解，台灣已超過1個月沒有本土案例，市府考量社區民眾對於休閒運動的需求，日前先開放假日校園運動後，接著下周一（6/1）起再開放學生放學後，也就是傍晚6點過後可以入校運動，至於晨運部份再等等。

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▲盧秀燕感謝防疫期間各界善心捐贈物資。

盧秀燕表示，防疫期間，台中市進行居家簡易民眾超過1萬人，這些人所需要物資，除了市政府提供的溫度計、口罩等之外，民間企業或慈善團體也提供了不少，包括泡麵，書籍等心靈食物，盧說，捐贈者一定都很愛台中，因為愛台中，所以願意出錢出力，因此市府特別舉行頒獎典禮，表揚捐贈者人溺己溺的精神。

盧還說，台灣尤其是台中疫情日漸和緩、穩定，市府會協助市民朋友回到正常生活，在安全防疫的前提之下，採取漸進式作為，譬如說，全市300多所校園，原本因為疫情禁止外人進入，如今已分階段開放，首先是5月16日開放假日進入運動，她視察結果發現實施良好，各校相關的防疫作為都很配合，市民朋友也很自律，因此經教育局、教師、家長以及校長等溝通後，凝聚共識，6月1日起再開放傍晚學生放學後，也就是6點過後的時間。

至於有晨運習慣的市民再忍耐一下，因為早上的時間很短，很多的師生都很早就進入校園，基於保護師生為優先原則，晨運部份日後再討論。

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