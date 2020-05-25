沙鹿南勢溪便道加高加寬避免憾事　盧秀燕：感謝菩薩地主無償捐地

▲盧秀燕主持南勢溪便道改善開工典禮。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市沙鹿區南勢溪有段低窪便道，遇雨即淹沒，1名高中生3月份時在雨中騎車經過便道時差點溺斃，台中市副議長顏莉敏向市府爭取經費加高加寬便道，25日舉行開工典禮，市長盧秀燕感謝地主菩薩心腸無償提供土地，地方期盼1、20年的工程將在明年3月完工，更加保障市民安全。

▲盧秀燕希望日前高中生差點溺斃的意外不要再發生。

沙鹿區南勢溪的溪中便道是龍井區山腳里與沙鹿區斗抵里的往來捷徑，但該段的溪中便道只比路面低0.5公尺，每逢豪大雨，水位便淹過路面，讓民眾分不清溪水和便道，1名高中生就曾在大雨中，騎車趕著上學，結果冒險涉水，被湍急溪水沖走，幸好高中生自行游上岸。

▲南勢溪便道加高加寬工程，明年3月完工。

顏莉敏當時獲知消息，立即召集市府相關單位現場會勘，要求在梅雨季來臨前，加快發包工程，不要讓憾事發生。

建設局也馬上規劃南勢溪便道改善工程，取代原有過水路面，長度約80公尺，路面抬高3公尺，原有寬度僅4公尺拓寬為6.5公尺，經費1290萬元，預計明年3月完工。

盧秀燕表示，感謝3名林姓地主菩薩心腸，無條件提供土地，讓市府新建跨溪橋梁，更讓地方期盼1、20年的道路得以改善，大幅提升居民通行安全。

今天開工典禮由市長盧秀燕主持，建設局長陳大田、台中市議會副議長顏莉敏、市議員陳廷秀、王立任、林孟令、前立委顏寬恒、沙鹿區長廖財崇、龍井區長戴燕如、沙鹿斗抵里長林畇秀、龍井山腳里長王宏書等人出席。

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