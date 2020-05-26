台中新好生活實現中　盧秀燕：社會住宅住戶滿意度逾97%

▲盧秀燕推動社會住宅，住戶滿意度逾97%。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府推動豐原安康一期、大里光正一期等共好社宅，據統計，住戶整體滿意度97%以上，市長盧秀燕26日表示，市府落實好宅計畫三大重點，包括加速推動速度和數量、把紙上談兵化為理想住宅等，市府一定加強照顧各階層民眾，創造共榮生活。

都發局長黃文彬上午在市政會議簡報台中共好社宅推動成果、特色、進駐團隊、資源連結及未來推動目標。

盧秀燕表示，「好宅計畫」是市府重要計畫，不僅是社會住宅、也是理想住宅，市府將落實三項重點，包括加速推動速度、進度和數量；將紙上談兵的好宅化身為理想住宅，讓市民能實際入住；更能提供幼托、弱勢、老人等設施及服務。

黃文彬指出，台中社會住宅目標第一階段5008戶，今年陸續有南屯精科樂活好宅、太平育賢一期好宅等開放入住，中籤率分別達16%、22%，好宅創造生活新可能。

此外，都發局更重新詮釋社會住宅，推動共好聚落計畫，整合社福資源、青創資源，增加托嬰托幼中心、長照服務站、青創培育中心；同時也樹立居住空間新典範，有共享綠地、鄰里遊藝、智慧管理、節能永續、無礙環境、共享公共空間等，重新找回人與人之間的溫度。

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