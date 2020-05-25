陳時中主動來電願到台中拚經濟　盧秀燕：研究邀約時間

記者鄧木卿／台中報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中到屏東縣召開疫情記者會，順便行銷農漁產品，被譽為全台最強業配王，台中市長盧秀燕25日表示，陳部長日前主動打電話給她，除了感達市府配合中央防疫措施之外，還說如果有需要，他願意來台中協助拚經濟，盧說，正在研究第2次邀約的最佳時間。

▲盧秀燕表示，正在研究邀約陳時中來台中的最佳時間。（圖／記者鄧木卿攝）

中央流行疫情指揮中心記者會移師屏東縣舉行，記者會上擺滿屏東農產品，陳時中更是和當地漁民一起捕魚，充當一日漁夫，成功行銷屏東農特產品。

被問到市府會不會邀請陳時中來台中行銷、拚經濟時，盧秀燕說，陳部長前幾天主動打電話給她，感謝市府充分配合中央防疫措施，大家一起努力，陳還主動提及，如果台中有任何需要他的地方，他願意來台中。

盧說，陳時中曾在2月26日來台中參加居家檢疫觀護中心成立記者會，當時陳對於市府的防疫作為大加稱讚，井然有序，因此市府正在研究第2度邀請他前來的時間。

她還說，很多國家和城市面臨疫情衝擊，重大投資案不是萎縮就是停擺，而市府能得到日本三井集團的信任和看好，在台中投資150億元，創造3500個就業人口，充分證明市府的行政效率和投資環境深受肯定，市府將在後疫情時代全力拚經濟，帶動台中經濟前景。

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