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申請入學創佳績、消防學系新成立　嘉藥雙喜臨門！

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▲台南市嘉南藥理大學除了申請入學各系，無畏少子化創佳績，110學年度更將改設成立超夯的「公共安全及消防系」，帶領學子穩定邁向黃金職場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市嘉南藥理大學除了申請入學各系，無畏少子化創佳績，110學年度更將改設成立超夯的「公共安全及消防系」，帶領學子穩定邁向黃金職場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市嘉南藥理大學雙喜臨門，除了申請入學各系，無畏少子化創佳績，110學年度，嘉藥更將改設成立超夯的「公共安全及消防系」，帶領學子穩定邁向黃金職場。

嘉藥指出，109學年高中生四技申請入學已於5月25日全部結束，嘉南藥理大學無畏少子女化的衝擊及各傑出大專校院競爭，再創申請入學佳績，在預計招收476個名額中，報到人數達423人，藥學、環工、社工及醫管系報到率更來到100％，化粧品系也高達98.18％；不只如此，110學年度，嘉藥更將改設成立超夯的「公共安全及消防系」，帶領學子穩定邁向黃金職場，在少子女化現況下，如此傑出表現證明，擁有54年老字號招牌的嘉藥，有的不只是歷史價值，更代表著歷久彌新，越來越好的辦學實力與紮實經驗。

▲台南市嘉南藥理大學除了申請入學各系，無畏少子化創佳績，110學年度更將改設成立超夯的「公共安全及消防系」，帶領學子穩定邁向黃金職場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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嘉藥今年申請入學預計招收12系476名，第一階段共有4071人報名，遠超過招生名額的8.6倍，延續去年的激烈競爭態勢，連年稱霸全國的藥學系依然吸引近2千名優秀考生報考，報到率為100％，毫無疑問的達標，錄取的200位同學中，118位四科採計達54級分以上，嘉藥也將大方發放獎助學金，深耕產業界的環工系，結合全國唯一的再生水類產線與人才培育基地實作優勢，產官學研發合作開花結果，也強勢拿下100％報到率。

▲台南市嘉南藥理大學除了申請入學各系，無畏少子化創佳績，110學年度更將改設成立超夯的「公共安全及消防系」，帶領學子穩定邁向黃金職場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

除一向最搶手的藥學、環工系外，去年初試啼聲即交出漂亮成績單的社工系，今年更出色，率先奪下100％報到率，今年新登場醫管系也不遑多讓，早早就額滿，讓許多考生只能抱憾而歸；化粧品系獨立設班招收55名高中生，也創下98.18％報到率。事實上，今年申請入學的12個科系中，因報名踴躍，許多系錄取率不到1成，經過面試筆試等激烈競爭後，整體報到率88.9％，半數科系都破9成，可說是叫好又叫座，考生的選擇顯示，嘉藥近年努力培育樂活創新服務專才的目標，符合智慧健康產業蓬勃發展的時代需求。

▲台南市嘉南藥理大學除了申請入學各系，無畏少子化創佳績，110學年度更將改設成立超夯的「公共安全及消防系」，帶領學子穩定邁向黃金職場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

在教育部的肯定下，嘉藥獲准於109學年度幼保系招收學士後學位學程教保員專班，110學年改設成立公安消防系，並增設社工系進修部二技；該校表示，公安消防、社工及幼保系，都有相當穩定的就業需求，公安消防系是少見新興科系，配合政府5年內將增補3000名消防人力的政策，畢業出路前景看好，取得設備士證照，可成為消防裝置檢修專業人才，也可參加消防警察特考或高普考，薪資上看6萬／月。政府新推動的許多社會福利政策，都需要社工人員，而嘉藥幼保系「超前部署」早將就業市場擴展到新加坡等海外市場，才能在少子女化的氛圍下，瞄準職場需求，開創新系新局面。

▲台南市嘉南藥理大學除了申請入學各系，無畏少子化創佳績，110學年度更將改設成立超夯的「公共安全及消防系」，帶領學子穩定邁向黃金職場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

校長李孫榮指出，今年申請入學許多系頗受學子喜愛，報名者眾，報到率也很高，顯示在高齡社會下，藥師、營養師、社工師，以及環保生技、化粧品及休閒產業方面專業人才的職場優勢，就業相當有保障，而新增設的公安消防系和社工、幼保學制都是詳細考量就業市場及專業需求的行動，嘉藥謹守技職教育的本位，致力培育專業人才，深化產學鏈結與強化創新能量，積極推動育才實習就業三部曲，就是要學生畢業即就業，接軌黃金職場，而考生及家長對嘉藥的支持也顯示對學校辦學成果的認同。

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