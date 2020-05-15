嘉藥與台南官田銀髮族同樂　促進健康食安笑呵呵

▲嘉南藥理大學與台南官田老人養護中心共同合作，在官田區渡頭里舉辦「健促食安同儕來」活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

嘉南藥理大學獲得教育部大學在地實踐社會責任 (USR) 計畫補助，持續推動台南在地社區營造活動，日前與官田老人養護中心共同合作，在官田區渡頭里舉辦「健促食安同儕來」活動。

這場活動由嘉藥老人服務事業管理系師生及創新育成中心人員設計、帶動健康促進與食品安全的衛教活動，與當地鄉親和長者開心互動，老中青三代相聚同歡，在寓教於樂中也達到食安健促衛教的宣導效果。

請繼續往下閱讀...

嘉藥長期投入社會責任的實踐，自2017年起便獲得教育部大學實踐社會責任計畫的補助，尤其是官田地區更是嘉藥第一個投入的發源地，雙方合作默契與互信都已經有相當的基礎，也更能掌握在地的需求，因此此次「健促食安同儕來」活動，在嘉藥創新育成中心的統籌下，由嘉藥老服系針對銀髮長著的需求來設計衛教活動，以達到在地營造的最佳效果。

「健促食安同儕來」活動包含｢食安大富翁｣、｢健促同樂會｣與｢官田區生態保育巡禮｣等主題，除了進行老中青同樂一起活動筋骨的健促活動，也為了強調食品衛生安全及每日飲食指南，以大富翁遊戲進行互動式衛教，讓鄉民瞭解如何分辨六大類食物與每日所需食物攝取量，並認識預防食物中毒及正確保存食物的方法，將食品安全與營養飲食觀念融入生活中。其中，以｢食安之旅大富翁」遊戲最受長者喜愛，大家興致勃勃，歡笑聲此起彼落。

活動最後以官田區巡禮作為結尾，大家一起前往渡頭北極殿參拜、拜訪拔林里社區照護據點及遊覽有「小陽明山」著稱的川文山森林生態保育農場，進一步瞭解官田在地風情特色。老服系龔玉齡教授指出，讓高齡者在遊戲中充實食安與營養知識，進而讓他們能自主保健，改善健康狀況，延緩機能老化，趣味中帶有教育意涵，成效頗佳，而到戶外踏青巡禮，也有助身心平衡。

育成中心陳師瑩主任表示，這次活動獲得教育部大學在地實踐社會責任計畫之補助，並延續前期計畫「樂活官田菱香之采菱巡鄉」繼續深耕當地，由學校研發處創新育成中心和老服系共同策畫，邀請老服系教師擔任執行者；將營養系所研發的桌遊遊戲先行教導給老服系學生學習，再讓學生運用此教材進行長輩的食安衛教，讓學生不只在宣導過程中訓練實務，也培養關懷助人精神，運用所學專業，實踐社會責任。

・全台唯一花神廟，超浪漫