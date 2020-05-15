　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

嘉藥與台南官田銀髮族同樂　促進健康食安笑呵呵

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲嘉南藥理大學與台南官田老人養護中心共同合作，在官田區渡頭里舉辦「健促食安同儕來」活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲嘉南藥理大學與台南官田老人養護中心共同合作，在官田區渡頭里舉辦「健促食安同儕來」活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

嘉南藥理大學獲得教育部大學在地實踐社會責任 (USR) 計畫補助，持續推動台南在地社區營造活動，日前與官田老人養護中心共同合作，在官田區渡頭里舉辦「健促食安同儕來」活動。

這場活動由嘉藥老人服務事業管理系師生及創新育成中心人員設計、帶動健康促進與食品安全的衛教活動，與當地鄉親和長者開心互動，老中青三代相聚同歡，在寓教於樂中也達到食安健促衛教的宣導效果。

請繼續往下閱讀...

▲嘉南藥理大學與台南官田老人養護中心共同合作，在官田區渡頭里舉辦「健促食安同儕來」活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

嘉藥長期投入社會責任的實踐，自2017年起便獲得教育部大學實踐社會責任計畫的補助，尤其是官田地區更是嘉藥第一個投入的發源地，雙方合作默契與互信都已經有相當的基礎，也更能掌握在地的需求，因此此次「健促食安同儕來」活動，在嘉藥創新育成中心的統籌下，由嘉藥老服系針對銀髮長著的需求來設計衛教活動，以達到在地營造的最佳效果。

▲嘉南藥理大學與台南官田老人養護中心共同合作，在官田區渡頭里舉辦「健促食安同儕來」活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

「健促食安同儕來」活動包含｢食安大富翁｣、｢健促同樂會｣與｢官田區生態保育巡禮｣等主題，除了進行老中青同樂一起活動筋骨的健促活動，也為了強調食品衛生安全及每日飲食指南，以大富翁遊戲進行互動式衛教，讓鄉民瞭解如何分辨六大類食物與每日所需食物攝取量，並認識預防食物中毒及正確保存食物的方法，將食品安全與營養飲食觀念融入生活中。其中，以｢食安之旅大富翁」遊戲最受長者喜愛，大家興致勃勃，歡笑聲此起彼落。

活動最後以官田區巡禮作為結尾，大家一起前往渡頭北極殿參拜、拜訪拔林里社區照護據點及遊覽有「小陽明山」著稱的川文山森林生態保育農場，進一步瞭解官田在地風情特色。老服系龔玉齡教授指出，讓高齡者在遊戲中充實食安與營養知識，進而讓他們能自主保健，改善健康狀況，延緩機能老化，趣味中帶有教育意涵，成效頗佳，而到戶外踏青巡禮，也有助身心平衡。

▲嘉南藥理大學與台南官田老人養護中心共同合作，在官田區渡頭里舉辦「健促食安同儕來」活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

育成中心陳師瑩主任表示，這次活動獲得教育部大學在地實踐社會責任計畫之補助，並延續前期計畫「樂活官田菱香之采菱巡鄉」繼續深耕當地，由學校研發處創新育成中心和老服系共同策畫，邀請老服系教師擔任執行者；將營養系所研發的桌遊遊戲先行教導給老服系學生學習，再讓學生運用此教材進行長輩的食安衛教，讓學生不只在宣導過程中訓練實務，也培養關懷助人精神，運用所學專業，實踐社會責任。

・全台唯一花神廟，超浪漫

ET快訊
驚悚撞擊影片曝！台南男開車暴衝「撞爛11車」2人傷
Kobe墜機意外驗屍報告出爐..體內有藥物反應！9罹難者皆因
工人跌一跤…地面鋼筋「插入腋下」血狂噴！同事嚇傻求救
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

兒子天生小耳症　公園婆媽「無聊推測」：不然耳朵怎會黏起來？媽氣炸

買CK內褲3件組！「L號藏貼心細節」他傻：謝謝好市多...網驚超勵志

撇滷肉飯業配一說！陳時中：原本要吃冰但怕蛀牙⋯不改牙醫本色笑翻網友

國中會考今明登場　「追分─成功」車票4月賣出3萬多張討吉利

商務人士入境規範放寬！　陳時中：檢疫第5天採檢、陰性可外出2 天

國中會考6名考生突發燒！　全國累計18考生進備用試場

影／北京密函阻止台灣參加WHA！　陳時中吐心聲：這是免不了的狀況

輕颱「黃蜂」逼近巴士海峽　熱對流雨彈先來襲！竹投雲嘉豪雨特報

14國視訊會議「好奇台灣怎防疫」陳時中：台灣模式成自由民主地區典範

高中生想辦畢業水球趴！陳時中：電視看過是很好的回憶⋯遵守防疫即可

走失貴賓疑遭人惡意棄置垃圾桶　被困死結塑膠袋...全身溼透狂哭

Max給吳尊剪頭髮表情超痛苦　「給你冰淇淋」兒子秒被買通

高雄鐵工遭撞斃...妻「喪宅墜樓」　家屬怒吼韓賜村：為什麼闖紅燈

騎士尾隨狂吼「為何要載我老婆」　夫護妻闖紅燈逃：想到隨機殺人案

綠茶《玩很大》超破台語又來了！　楊丞琳完成心願…在旁笑翻ＸＤ

台北「哪小哥」爆打運將12拳 女友被搧...爬前座哀求：拍謝

黃子韜怨吳亦凡「就是因為你」　第一次公演任務發布....導師火藥味超濃!!!

虞書欣模仿《破風》舞蹈　劉雨昕台下看到超無奈！！

法國人訪問「台灣防疫成功因素」 蔡英文：SARS經驗+人民守規矩

沒超商、騎山豬？花蓮刻板印象多　黃大謙怒噴：有百貨公司好嗎！

兒子天生小耳症　公園婆媽「無聊推測」：不然耳朵怎會黏起來？媽氣炸

買CK內褲3件組！「L號藏貼心細節」他傻：謝謝好市多...網驚超勵志

撇滷肉飯業配一說！陳時中：原本要吃冰但怕蛀牙⋯不改牙醫本色笑翻網友

國中會考今明登場　「追分─成功」車票4月賣出3萬多張討吉利

商務人士入境規範放寬！　陳時中：檢疫第5天採檢、陰性可外出2 天

國中會考6名考生突發燒！　全國累計18考生進備用試場

影／北京密函阻止台灣參加WHA！　陳時中吐心聲：這是免不了的狀況

輕颱「黃蜂」逼近巴士海峽　熱對流雨彈先來襲！竹投雲嘉豪雨特報

14國視訊會議「好奇台灣怎防疫」陳時中：台灣模式成自由民主地區典範

高中生想辦畢業水球趴！陳時中：電視看過是很好的回憶⋯遵守防疫即可

愛看快艇雷納德比賽　坦圖：喜愛和他對抗的時刻

百年歷史扛不住！萬華人「龍都冰菓」迫遷　遭爆：又跟漲租有關

她跳天橋滿身血卡貨車　小黃運將目睹驚嚇提醒…司機淡定搬屍：是玩偶啦！

身高越矮送越多肉片！台中超狂平價火鍋　爽吃4種海鮮200元有找

兒子天生小耳症　公園婆媽「無聊推測」：不然耳朵怎會黏起來？媽氣炸

林毅夫：陸有能力使下半年GDP增速達15％　完成「全面建成小康社會」目標

台3線大型重機過彎失控　打滑摔進水溝「4名追焦手」慘遭波及　

婦人無業缺錢用...專摸「椅墊沒蓋好」機車　1天偷6台得手上千元

買CK內褲3件組！「L號藏貼心細節」他傻：謝謝好市多...網驚超勵志

王定宇轟國安局：總統府列A級防護　為何遭駭客攻擊？

幫女模扣比基尼　他：摔角史只有我

生活熱門新聞

外送機車突熄火…客人親拿餐點　她手機一震哭了

捷運內拒戴口罩！惱羞女「毆咬保全」影片曝光

鐵工爸載孩外送　萬人看到這幕感動爆

颱風+鋒面接力！「最強梅雨彈」連5天　全台有雨

「黃蜂」可能死在海上　最強梅雨下週到

女雷射滿臉膿包崩潰　醫怒po真相

幼兒園火燒車28年了！師救6童折返「緊抱學生」喪命

老公想吃炸雞桶「她跑五金行」　網笑炸

她剛生完「又有了」崩潰...神釣出精主羞炸

20歲女捷運內拒戴口罩狂毆保全...下場出爐

跑公所申請紓困　一查竟發現妻子戶頭有100萬！

續約「900元能換iPhone 7」她心動　網秒勸

陳時中開視訊論壇唐鳳也出動　美日加14國參與

輕颱黃蜂逼近　氣象局發布海警

更多熱門

相關新聞

謝志宏在高分檢與律師團爭取下獲得平反

謝志宏在高分檢與律師團爭取下獲得平反

謝志宏於2000年捲入台南歸仁的雙屍命案，歷經9次死刑判決，於2011年遭判死刑確定，謝志宏不曾放棄持續伸冤，爭取自己的清白，謝志宏在高分檢與律師團爭取下，台南高分院15日宣判無罪，終於下獲得平反，台南高分檢署對謝志宏重獲自由與清白甚感欣慰，至於是否上訴，檢察官將於接獲判決後再為研議。

猥褻學童兩年！狼叔合照收錄畢冊中

猥褻學童兩年！狼叔合照收錄畢冊中

80歲爹鐵馬長征百里　一尾活龍兒困擾

80歲爹鐵馬長征百里　一尾活龍兒困擾

快訊／歸仁雙屍案死囚謝志宏再審！改判無罪

快訊／歸仁雙屍案死囚謝志宏再審！改判無罪

亂丟垃圾台南市環保局不姑息

亂丟垃圾台南市環保局不姑息

關鍵字：

嘉藥台南官田銀髮族

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 金正恩 武漢肺炎 羅志祥 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

狠妻3箱鹽酸淋尪…冷眼看他逐漸溶解消失

Max想起「胎內記憶」隋棠聽完失落了

外送機車突熄火…客人親拿餐點　她手機一震哭了

以為撿到土狗　養5個月竟比柴大隻

何妤玟痛斬8年婚導火線曝光！　

「亞洲第一美男子」無父母沒姓名

Mia連續偷錢還詛咒　元元怒PO真相打臉

郭采潔愛了楊祐寧5年「哭到停不下來」！分手後暴瘦

捷運內拒戴口罩！惱羞女「毆咬保全」影片曝光

台中知名戲院後方「陰陽交界處」？　父嘆跟了很多個

陸網瘋傳「羅志祥正式和愷樂在一起」

鐵工爸載孩外送　萬人看到這幕感動爆

即／21歲女大生跌落820林道身亡

失蹤4天！花蓮嬤曝「紅衣小女孩牽走我」

被鏡子反射出身材！馮提莫真實罩杯曝光

更多

最夯影音

更多
走失貴賓疑遭人惡意棄置垃圾桶　被困死結塑膠袋...全身溼透狂哭

走失貴賓疑遭人惡意棄置垃圾桶　被困死結塑膠袋...全身溼透狂哭
Max給吳尊剪頭髮表情超痛苦　「給你冰淇淋」兒子秒被買通

Max給吳尊剪頭髮表情超痛苦　「給你冰淇淋」兒子秒被買通

高雄鐵工遭撞斃...妻「喪宅墜樓」　家屬怒吼韓賜村：為什麼闖紅燈

高雄鐵工遭撞斃...妻「喪宅墜樓」　家屬怒吼韓賜村：為什麼闖紅燈

騎士尾隨狂吼「為何要載我老婆」　夫護妻闖紅燈逃：想到隨機殺人案

騎士尾隨狂吼「為何要載我老婆」　夫護妻闖紅燈逃：想到隨機殺人案

綠茶《玩很大》超破台語又來了！　楊丞琳完成心願…在旁笑翻ＸＤ

綠茶《玩很大》超破台語又來了！　楊丞琳完成心願…在旁笑翻ＸＤ

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面