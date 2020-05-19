嘉藥社工得勝團隊　辦「築夢人生」體驗營隊活動

▲嘉南藥理大學社會工作系與得勝者教育協會合作，在台南七股區竹橋國中舉辦「築夢人生財商營3.5」營隊活動，引導孩子建構良好的理財觀念。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

嘉南藥理大學社工系與得勝者教育協會合作，在台新銀行公益基金會贊助下，19日在台南七股區竹橋國中舉辦「築夢人生財商營3.5」營隊活動，吸引40多名國中生參加，透過財務相關的情境模擬體驗，讓學員學習正確金錢觀，引導孩子建構良好的理財觀念，學習善用資源與人分享，成為能力與品格兼備的財商達人。

這項活動由嘉藥社工系設計，並由社工系的大哥哥、大姊姊們來帶領，營隊活動內容豐富，先讓學員自主分工，並依照生活情境規劃出學習、銀行、工作、公益、消費五大區，銀行區提供存錢、投資、信用卡使用相關業務。等各組學員收集到足夠資源便可進行「築夢人生」的情境體驗，試著奪回家族夢想。「築夢人生」則是安排在「溫拿實驗室」中進行，歷時3.5小時的築夢模擬人生，涵蓋五大造夢區，並由築夢貴人來引導，讓參與學生們可以親身體驗，並從過程中學習面對問題，找出人生圓夢願景的有效方法。

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活動隊長社工系三甲班的劉士維表示， 青少年在成長的過程中，提早建立正確的金錢觀十分重要，而整個活動的設計內容以模擬在不同的情境中，鼓勵孩子接受挑戰，透過同儕相互激盪，以團隊合作方式引導孩子獨立思考，避免青少年落入金錢誘惑或迷失於金錢追逐與炫富中，希望能引導學員用積極態度思考金錢與生命的不同意義與真正價值，進而成為有夢想又有素養的下一代。

嘉藥社工系指導老師李麗雲說明，面對現今大量快速消費的時代，提升財商能力已經不是成年人的專利，有越來越多的教育工作者和家長，意識到財商教育的重要性，而青少年正是生理成熟、面臨物質慾望考驗的年紀，藉由嘉藥社工系學生組成的服務團隊，安排理財觀念的引導，讓下一代使用金錢這項工具時，不要偏離人生基本價值信念，並提升財商能力。

嘉藥社工系主任謝聖哲表示，該系重視學生實務操作，並安排許多校外活動參與機會，其中也包括服務偏鄉的中小學生，讓學習活動能與理論相印證。此次營隊活動就是嘉藥社工系、得勝者教育協會及台新銀行公益慈善基金會共同推動，服務對象則是居住偏遠的國小高年級與國中學生，過程中不只小朋友在學習，嘉藥社工系的大學生在分享自己活動理念的同時，也在反思檢視自己，從中也獲益良多。

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