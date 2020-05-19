　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

嘉藥社工得勝團隊　辦「築夢人生」體驗營隊活動

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲嘉南藥理大學社會工作系與得勝者教育協會合作，在台南七股區竹橋國中舉辦「築夢人生財商營3.5」營隊活動，引導孩子建構良好的理財觀念。（圖／記者林悅攝，下同）

▲嘉南藥理大學社會工作系與得勝者教育協會合作，在台南七股區竹橋國中舉辦「築夢人生財商營3.5」營隊活動，引導孩子建構良好的理財觀念。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

嘉南藥理大學社工系與得勝者教育協會合作，在台新銀行公益基金會贊助下，19日在台南七股區竹橋國中舉辦「築夢人生財商營3.5」營隊活動，吸引40多名國中生參加，透過財務相關的情境模擬體驗，讓學員學習正確金錢觀，引導孩子建構良好的理財觀念，學習善用資源與人分享，成為能力與品格兼備的財商達人。

這項活動由嘉藥社工系設計，並由社工系的大哥哥、大姊姊們來帶領，營隊活動內容豐富，先讓學員自主分工，並依照生活情境規劃出學習、銀行、工作、公益、消費五大區，銀行區提供存錢、投資、信用卡使用相關業務。等各組學員收集到足夠資源便可進行「築夢人生」的情境體驗，試著奪回家族夢想。「築夢人生」則是安排在「溫拿實驗室」中進行，歷時3.5小時的築夢模擬人生，涵蓋五大造夢區，並由築夢貴人來引導，讓參與學生們可以親身體驗，並從過程中學習面對問題，找出人生圓夢願景的有效方法。

請繼續往下閱讀...

▲嘉南藥理大學社會工作系與得勝者教育協會合作，在台南七股區竹橋國中舉辦「築夢人生財商營3.5」營隊活動，引導孩子建構良好的理財觀念。（圖／記者林悅攝，下同）

活動隊長社工系三甲班的劉士維表示， 青少年在成長的過程中，提早建立正確的金錢觀十分重要，而整個活動的設計內容以模擬在不同的情境中，鼓勵孩子接受挑戰，透過同儕相互激盪，以團隊合作方式引導孩子獨立思考，避免青少年落入金錢誘惑或迷失於金錢追逐與炫富中，希望能引導學員用積極態度思考金錢與生命的不同意義與真正價值，進而成為有夢想又有素養的下一代。

嘉藥社工系指導老師李麗雲說明，面對現今大量快速消費的時代，提升財商能力已經不是成年人的專利，有越來越多的教育工作者和家長，意識到財商教育的重要性，而青少年正是生理成熟、面臨物質慾望考驗的年紀，藉由嘉藥社工系學生組成的服務團隊，安排理財觀念的引導，讓下一代使用金錢這項工具時，不要偏離人生基本價值信念，並提升財商能力。

▲嘉南藥理大學社會工作系與得勝者教育協會合作，在台南七股區竹橋國中舉辦「築夢人生財商營3.5」營隊活動，引導孩子建構良好的理財觀念。（圖／記者林悅攝，下同）

嘉藥社工系主任謝聖哲表示，該系重視學生實務操作，並安排許多校外活動參與機會，其中也包括服務偏鄉的中小學生，讓學習活動能與理論相印證。此次營隊活動就是嘉藥社工系、得勝者教育協會及台新銀行公益慈善基金會共同推動，服務對象則是居住偏遠的國小高年級與國中學生，過程中不只小朋友在學習，嘉藥社工系的大學生在分享自己活動理念的同時，也在反思檢視自己，從中也獲益良多。

・乾肌救星熱賣30多年

ET快訊
信義區牽車！妹子狂找1小時氣炸　內行一看「經典神車」歪樓了
飆車男闖紅燈撞死女騎士！法院裁定羈押
3秒爆頭恐怖畫面曝！台南3樓高路樹「壓死女騎士」　市長說話了
豬肉攤老闆戀上對面闆娘！摩鐵交纏16次　正宮崩潰：全市場都知
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

影／再也不給坐？他說北車大廳是「美好回憶的地點」　淚嘆：著實希望別消失

玉蘭花奶奶雨天擺攤！蜷縮塑膠椅打瞌睡…網一看超心疼

一周降雨預報出爐「北→南豪雨轟炸」全台濕透！　氣象局示警3天防雨彈

美國強勢力挺！我方未獲邀WHA　美台提「同步聲明」表達遺憾

最狂私校！華梵大學9月起「全校免學雜費」...校方每年短收1億在所不惜

汽車電影院在疫情中興起：歐美與澳洲影業的一線生機

週末帶隊逛夜市！陳時中示範防疫新生活　攤商嗨翻盼一掃墾丁陰霾

新北29區「撩妹語錄」翻轉刻板印象！閱讀節特展開跑

標價24塊...外送平台擅自降8塊！老闆狂訂自家披薩大量獲利

華梵大學9月起免學費！　「羊毛出在羊身上」教團憂：恐劣化教育品質

博恩穿辣短裙甜唱「TAIWAN」　神複製劉樂妍MV！網笑：酸爆

《夫婦的世界》藝琳因為愛原諒出軌丈夫　「再怎麼努力，還是會想起」無法信任而放手

黃子韜表白吳亦凡「心動只是對你」　四葉草第一次舞台公演...超甜美！！

講得出做不到！韓國瑜首度認了　高雄建迪士尼有困難：我願收回

世衛會稱「中國疫情公開、透明」 習近平：2年內金援各國20億美元

孫協志牽手約會夏宇童！　「1細節」被爆不只是女友

紅豆餅3個10元、25元巨大春捲 網紅盤點宜蘭5間道地素食小吃

輕輕一拉無痕跡！7招縫紉技巧　醜破洞補上小圖樣變身趣味設計

399元塑膠盒變柯基檔車專屬座　帥爸手工DIY...帶愛犬出門兜風去

吳尊問「跟曾之喬何時生」　辰亦儒羞回：三個月內不能說

影／再也不給坐？他說北車大廳是「美好回憶的地點」　淚嘆：著實希望別消失

玉蘭花奶奶雨天擺攤！蜷縮塑膠椅打瞌睡…網一看超心疼

一周降雨預報出爐「北→南豪雨轟炸」全台濕透！　氣象局示警3天防雨彈

美國強勢力挺！我方未獲邀WHA　美台提「同步聲明」表達遺憾

最狂私校！華梵大學9月起「全校免學雜費」...校方每年短收1億在所不惜

汽車電影院在疫情中興起：歐美與澳洲影業的一線生機

週末帶隊逛夜市！陳時中示範防疫新生活　攤商嗨翻盼一掃墾丁陰霾

新北29區「撩妹語錄」翻轉刻板印象！閱讀節特展開跑

標價24塊...外送平台擅自降8塊！老闆狂訂自家披薩大量獲利

華梵大學9月起免學費！　「羊毛出在羊身上」教團憂：恐劣化教育品質

疫情延遲疫苗施打　按時接種強化孩童傳染病抵抗力

汛期將至　翁章梁視察民雄鄉水資源回收中心、大崎村鳳凰社區防護工程

嘉市低底盤電動公車　經驗結合貿協輸出海外

3D立體定位電燒術精準定位 　七旬老翁揮別心悸等心臟疾病

林森里雲霄厝推廣剖香腳　學童文化傳承百年技藝

大天宮神農聖帝祭典　百合鮮花取代金紙

憂心疫情夜夜難眠　中醫師教作「免疫茶」正氣充足不罹病

嘉縣社區舞健康種子教師授證　注入社區據點新活力

海巡體驗營場次加開放寬年齡　大專院校學生至國中學生都可參加

「台灣出現他扭轉過去！」陳時中一句回答藏底　謝金河驚嘆：十分高的境界

博恩穿辣短裙甜唱「TAIWAN」　神複製劉樂妍MV！網笑：酸爆

生活熱門新聞

劇毒龜殼花現蹤陽明山？網一看驚了

馬尾妹手扶梯爆屁股蛋　阿伯狂瞄

鋒面北→南豪雨轟炸全台濕！3天防雨彈

逛全聯「商品Logo全朝內」內行解答

牽車找1小時結局氣炸！網一看經典神車歪樓

好市多消暑夯品！阿嬤隨手一炒神了

FoodPanda狂被投訴564件

叫Uber搭上賓士車　背影太可以了

洗完車1分鐘後悲劇了　老闆無奈笑…他臉綠

玉蘭花奶奶雨天擺攤！蜷縮打瞌睡

違反居家檢疫拒繳罰款　 房屋遭查封險拍賣

台鐵封大廳　網號召週末坐爆北車

雨一天比一天大！2地區警戒致災性強降雨

最狂私校！華梵大學9月起「全校免學雜費」

更多熱門

相關新聞

嘉藥與台南官田銀髮族同樂

嘉藥與台南官田銀髮族同樂

嘉南藥理大學獲得教育部大學在地實踐社會責任 (USR) 計畫補助，持續推動台南在地社區營造活動，日前與官田老人養護中心共同合作，在官田區渡頭里舉辦「健促食安同儕來」活動。

議員要社工督導列席　反遭科長干涉

議員要社工督導列席　反遭科長干涉

獨／少年拋下「百萬年薪」！隨爸住進墓仔埔…

獨／少年拋下「百萬年薪」！隨爸住進墓仔埔…

20歲的他放棄百萬年收入…跟落魄父住進墓園生活

20歲的他放棄百萬年收入…跟落魄父住進墓園生活

感謝喊出來～你的留言將登上北捷加油牆

感謝喊出來～你的留言將登上北捷加油牆

關鍵字：

嘉藥社工築夢人生體驗營隊

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 金正恩 武漢肺炎 羅志祥 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

陳時中辦公室曝光！蔡英文走進驚呆

即／台南路樹倒塌！女騎士當場斷氣

系真的！他用超商點數免費將夢幻哈雷帶回家

空姐房客搬走隱瞞「帳單合約」　逼空姐房東吞下去

捕獲孫協志約會夏宇童！爆不只是女友

豬肉攤老闆戀上對面闆娘！摩鐵交纏+曬定情項鍊照

劇毒龜殼花現蹤陽明山？網一看驚了

捷運「越級打BOSS」被移送！帥T遭洗版

藤井莉娜宣布懷孕！親口揭曉「孩子的爸是誰」

馬尾妹手扶梯爆屁股蛋　阿伯狂瞄

靜宜點點怪男落網　供出黑點的意義

壓到腳了好痛！戲精喵皺眉推開哥

台南路樹壓死人！女騎士慘遭爆頭

鋒面北→南豪雨轟炸全台濕！3天防雨彈

歐陽妮妮手滑誤PO「車內與張書豪親密照」

更多

最夯影音

更多
博恩穿辣短裙甜唱「TAIWAN」　神複製劉樂妍MV！網笑：酸爆

博恩穿辣短裙甜唱「TAIWAN」　神複製劉樂妍MV！網笑：酸爆
《夫婦的世界》藝琳因為愛原諒出軌丈夫　「再怎麼努力，還是會想起」無法信任而放手

《夫婦的世界》藝琳因為愛原諒出軌丈夫　「再怎麼努力，還是會想起」無法信任而放手

黃子韜表白吳亦凡「心動只是對你」　四葉草第一次舞台公演...超甜美！！

黃子韜表白吳亦凡「心動只是對你」　四葉草第一次舞台公演...超甜美！！

講得出做不到！韓國瑜首度認了　高雄建迪士尼有困難：我願收回

講得出做不到！韓國瑜首度認了　高雄建迪士尼有困難：我願收回

世衛會稱「中國疫情公開、透明」 習近平：2年內金援各國20億美元

世衛會稱「中國疫情公開、透明」 習近平：2年內金援各國20億美元

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面