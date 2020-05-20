讓學生安心就學　嘉藥「超前部署」紓困措施

▲嘉南藥理大學為讓學生安心就學，推出「新冠肺炎」紓困措施，面對學生本身或其監護人可能因新冠肺炎疫情而影響生活狀況，校方提供「急、 餐、 生、就」四大措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

嘉南藥理大學推出「新冠肺炎」紓困措施，面對學生本身或其監護人可能因新冠肺炎疫情而影響生活狀況，校方提供「急、 餐、 生、就」四大措施，補助原則以家庭狀況為準，不侷限於學生個人，並透過導師進行全校性的關懷，希望能降低受疫情影響的學生及其家庭負擔，讓孩子能安心就學。

嘉藥指出，開辦一周以來，就有將近20位同學完成申請並領到相關補助，嘉藥要跟超過13000名的師生一同攜手共渡難關。

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「新冠肺炎」自年初爆發至今，已超過3個月，雖然台灣在疫情控制上獲得國際間一致肯定，中央疫情指揮中心也開始推動防疫新生活，看似逐步解封的樂觀氣氛，卻不一定如實反應在經濟活動上，事實上台灣許多餐飲、觀光業都面臨寒冬，而在全球經濟連動而歐美肺炎疫情無法明確控制下，台灣經濟前景也需謹慎面對。

嘉藥一直密切觀察新冠肺炎的疫情發展，尤其是在對學生可能造成衝擊部分，疫情本來就衝擊許多行業的運行，要是家中的經濟來源緊縮，學生勢必會被影響，不只如此，擁有超過13000名學生的嘉藥，體認私立院校的弱勢生比例更高、打工比例也高的前提下，當學生主要打工的餐飲業蕭條，學生收入也會連帶減少，導致生活受到衝擊，這些都是校方關注的重點。

希望與學生站在同一陣線，嘉藥學務處在校長李孫榮的指示下，擬定了「急、 餐、 生、就」四大措施，並由全校的導師進行了解與關懷，除了針對因疫情導致家庭經濟陷入困頓的同學提供「急」難救助金外，校方原有的愛心「餐」卷也已擴大辦理，同時增加校內工讀「生」及「就」學助學金的申請名額，補助的範圍以家庭狀況為準，不侷限於學生個人，力求將疫情對學生經濟的衝擊降到最低，讓學生能安心向學。

嘉藥學務長董志明指出，嘉藥有超過13000名的學生，一直在關注弱勢生需求，每年補助獎助學金都逾數千萬元，以107學年度為例，光是弱勢工讀金及助學金部分，就補助了近2500位學生，金額超過4千萬元，這次新冠肺炎學生紓困方案才剛推動，就陸續收到導師們回報，目前也已完成近20位同學的申請，核發近20萬元的助學金及餐券，表示學生真的有這樣的需求，校方也將持續透過導師給予同學關懷，並連結更多資源來協助同學度過這段緊急時間。

嘉藥校長李孫榮表示，學校就是一個互相扶持關懷的大家庭，這次的紓困方案，一方面是呼應政府的作法，更希望在政府紓困照料不到的地方，由嘉藥來接手，讓學校來完整對孩子的照顧。嘉藥專注於落實專業技能培養，加強實習就業與接軌職場上，但是，學生無法安心就學，再好的設備、課程都會大打折扣，這次的紓困方案推動，校方很感謝學校人員及導師們的關心與即時回報，希望大家的付出能讓嘉藥的學子在求學路上越走越順。



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