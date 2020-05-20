　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

讓學生安心就學　嘉藥「超前部署」紓困措施

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲嘉南藥理大學為讓學生安心就學，推出「新冠肺炎」紓困措施，面對學生本身或其監護人可能因新冠肺炎疫情而影響生活狀況，校方提供「急、 餐、 生、就」四大措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲嘉南藥理大學為讓學生安心就學，推出「新冠肺炎」紓困措施，面對學生本身或其監護人可能因新冠肺炎疫情而影響生活狀況，校方提供「急、 餐、 生、就」四大措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

嘉南藥理大學推出「新冠肺炎」紓困措施，面對學生本身或其監護人可能因新冠肺炎疫情而影響生活狀況，校方提供「急、 餐、 生、就」四大措施，補助原則以家庭狀況為準，不侷限於學生個人，並透過導師進行全校性的關懷，希望能降低受疫情影響的學生及其家庭負擔，讓孩子能安心就學。

嘉藥指出，開辦一周以來，就有將近20位同學完成申請並領到相關補助，嘉藥要跟超過13000名的師生一同攜手共渡難關。

請繼續往下閱讀...

「新冠肺炎」自年初爆發至今，已超過3個月，雖然台灣在疫情控制上獲得國際間一致肯定，中央疫情指揮中心也開始推動防疫新生活，看似逐步解封的樂觀氣氛，卻不一定如實反應在經濟活動上，事實上台灣許多餐飲、觀光業都面臨寒冬，而在全球經濟連動而歐美肺炎疫情無法明確控制下，台灣經濟前景也需謹慎面對。

▲嘉南藥理大學為讓學生安心就學，推出「新冠肺炎」紓困措施，面對學生本身或其監護人可能因新冠肺炎疫情而影響生活狀況，校方提供「急、 餐、 生、就」四大措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

嘉藥一直密切觀察新冠肺炎的疫情發展，尤其是在對學生可能造成衝擊部分，疫情本來就衝擊許多行業的運行，要是家中的經濟來源緊縮，學生勢必會被影響，不只如此，擁有超過13000名學生的嘉藥，體認私立院校的弱勢生比例更高、打工比例也高的前提下，當學生主要打工的餐飲業蕭條，學生收入也會連帶減少，導致生活受到衝擊，這些都是校方關注的重點。

▲嘉南藥理大學為讓學生安心就學，推出「新冠肺炎」紓困措施，面對學生本身或其監護人可能因新冠肺炎疫情而影響生活狀況，校方提供「急、 餐、 生、就」四大措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

希望與學生站在同一陣線，嘉藥學務處在校長李孫榮的指示下，擬定了「急、 餐、 生、就」四大措施，並由全校的導師進行了解與關懷，除了針對因疫情導致家庭經濟陷入困頓的同學提供「急」難救助金外，校方原有的愛心「餐」卷也已擴大辦理，同時增加校內工讀「生」及「就」學助學金的申請名額，補助的範圍以家庭狀況為準，不侷限於學生個人，力求將疫情對學生經濟的衝擊降到最低，讓學生能安心向學。

▲嘉南藥理大學為讓學生安心就學，推出「新冠肺炎」紓困措施，面對學生本身或其監護人可能因新冠肺炎疫情而影響生活狀況，校方提供「急、 餐、 生、就」四大措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

嘉藥學務長董志明指出，嘉藥有超過13000名的學生，一直在關注弱勢生需求，每年補助獎助學金都逾數千萬元，以107學年度為例，光是弱勢工讀金及助學金部分，就補助了近2500位學生，金額超過4千萬元，這次新冠肺炎學生紓困方案才剛推動，就陸續收到導師們回報，目前也已完成近20位同學的申請，核發近20萬元的助學金及餐券，表示學生真的有這樣的需求，校方也將持續透過導師給予同學關懷，並連結更多資源來協助同學度過這段緊急時間。

嘉藥校長李孫榮表示，學校就是一個互相扶持關懷的大家庭，這次的紓困方案，一方面是呼應政府的作法，更希望在政府紓困照料不到的地方，由嘉藥來接手，讓學校來完整對孩子的照顧。嘉藥專注於落實專業技能培養，加強實習就業與接軌職場上，但是，學生無法安心就學，再好的設備、課程都會大打折扣，這次的紓困方案推動，校方很感謝學校人員及導師們的關心與即時回報，希望大家的付出能讓嘉藥的學子在求學路上越走越順。

►滑新聞還能變美，偷偷分享少女秘密！

ET快訊
致災性降雨要來了！首波「西南氣流」將合體鋒面　最危險時間、熱
即／逆轉勝！欠1.8萬罰款整棟房被法拍　執行署撤銷拍賣程序
蓬佩奧稱蔡英文「總統」　陸國防部發聲明：極端錯誤、非常危險
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

李永得接文化部長心情「惶恐又幸運」！鄭麗君感性告別：未來被一首詩感動時都會想起各位

善耕365／在家工作很爽？　防疫期間居家媽媽血汗加倍...

結婚Double愛你！1035對新人登記結婚　新北三姊妹相揪同日嫁

致災性降雨要來了！首波「西南氣流」將合體鋒面　最危險時間、熱區出爐

全台8時串連點亮HERO！「520線上音樂會」史上首次6地順時鐘接力演唱

基隆浪漫結婚Double愛你　情人湖公園佳偶勇敢放閃表心意

丟臉到國外！外媒爆明道大學把外籍生當學工　每天在冷凍廠剝鷄皮8小時

彰化沙鍋魚頭520開幕滿滿愛心　狂賣400多碗...5.6萬全捐家扶兒

老公出車禍！人妻急call「我是他老婆」　結局神展開...網傻眼：卡到陰喔

羞比520手勢告白！傻瓜夫人秒誤解…「出剪刀」魔性回覆　他笑跪了

博恩穿辣短裙甜唱「TAIWAN」　神複製劉樂妍MV！網笑：酸爆

399元塑膠盒變柯基檔車專屬座　帥爸手工DIY...帶愛犬出門兜風去

講得出做不到！韓國瑜首度認了　高雄建迪士尼有困難：我願收回

《夫婦的世界》藝琳因為愛原諒出軌丈夫　「再怎麼努力，還是會想起」無法信任而放手

黃子韜表白吳亦凡「心動只是對你」　四葉草第一次舞台公演...超甜美！！

吳尊問「跟曾之喬何時生」　辰亦儒羞回：三個月內不能說

孫協志牽手約會夏宇童！　「1細節」被爆不只是女友

世衛會稱「中國疫情公開、透明」 習近平：2年內金援各國20億美元

紅豆餅3個10元、25元巨大春捲 網紅盤點宜蘭5間道地素食小吃

輕輕一拉無痕跡！7招縫紉技巧　醜破洞補上小圖樣變身趣味設計

李永得接文化部長心情「惶恐又幸運」！鄭麗君感性告別：未來被一首詩感動時都會想起各位

善耕365／在家工作很爽？　防疫期間居家媽媽血汗加倍...

結婚Double愛你！1035對新人登記結婚　新北三姊妹相揪同日嫁

致災性降雨要來了！首波「西南氣流」將合體鋒面　最危險時間、熱區出爐

全台8時串連點亮HERO！「520線上音樂會」史上首次6地順時鐘接力演唱

基隆浪漫結婚Double愛你　情人湖公園佳偶勇敢放閃表心意

丟臉到國外！外媒爆明道大學把外籍生當學工　每天在冷凍廠剝鷄皮8小時

彰化沙鍋魚頭520開幕滿滿愛心　狂賣400多碗...5.6萬全捐家扶兒

老公出車禍！人妻急call「我是他老婆」　結局神展開...網傻眼：卡到陰喔

羞比520手勢告白！傻瓜夫人秒誤解…「出剪刀」魔性回覆　他笑跪了

888萬起！BMW「最帥跑車」M8 Coupe/Gran Coupe 600匹強悍登台

韓慰安婦機構「濫用捐款」！佛教高僧購書耗百萬　卻買不起防癡呆繪本

BBC整理蔡英文新任期6大挑戰！「防疫外交」成果有限　社會對立添不安

國民黨批蔡英文「詞藻華麗內容空泛」　林俊憲酸：恐怕很難超越「633」

外資大砍台股！Q1減持176.5億美元　創歷史新高紀錄

周杰倫、昆凌520灑狗糧❤️　甜跳雙人舞「右手讓粉絲都笑了」

NeiNei霸氣飆舞44秒！　自信撩髮湊向鏡頭…大長腿神複製老爸吳尊

摳爆少女像！韓23歲男對慰安婦「擲石洩憤」...被制止反毆對方3拳

Pony幫你分析4大「底妝工具」用法＆妝效　最後一種搭配超好用！

獨／舌頭發霉！她硬撐2個月…竟「爛出10元深窟」　醫挖整塊肉嘆：第二期了

母愛太偉大！鼠寶寶被蛇叼走　鼠媽緊咬蛇尾不放...逼走還狂追

生活熱門新聞

馬尾妹手扶梯爆屁股蛋　阿伯狂瞄

劇毒龜殼花現蹤陽明山？網一看驚了

好市多消暑夯品！阿嬤隨手一炒神了

FoodPanda狂被投訴564件

雷雨胞靠近中！今熱區出爐　周四起全台3天劇烈強降雨

業績太好遭人妒　華歌爾松隆子慘遭下符

「口譯界張鈞甯」錄取哈佛了！

玉蘭花奶奶雨天擺攤！蜷縮打瞌睡

洗完車1分鐘後悲劇了　老闆無奈笑…他臉綠

逛全聯「商品Logo全朝內」內行解答

快訊／連續13天+0！無本土病例38天

鋒面北→南豪雨轟炸全台濕！3天防雨彈

牽車找1小時結局氣炸！網一看經典神車歪樓

台大醫正妹小馮爆休學！本尊嗆辣回應

更多熱門

相關新聞

紓困核定效率「新竹市69%最高」

紓困核定效率「新竹市69%最高」

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（20）日再度公布紓困審核進度，效率最高的依然是新竹市，已核定69%，其次是桃園市65%、台南市47%、新北市46.8%、連江縣40%、台中市38%與台北市32%。

嘉藥辦「築夢人生」體驗營隊活動

嘉藥辦「築夢人生」體驗營隊活動

假的啦　打1911可領回饋金504元

假的啦　打1911可領回饋金504元

公益彩銷售衝擊　台彩總經理宣達紓困資訊

公益彩銷售衝擊　台彩總經理宣達紓困資訊

近200萬人成「潛在紓困族」　約三分之一勞工因疫情所得受衝擊　

近200萬人成「潛在紓困族」　約三分之一勞工因疫情所得受衝擊　

關鍵字：

學生安心就學嘉藥超前部署紓困

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 金正恩 武漢肺炎 羅志祥 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

陳時中辦公室曝光！蔡英文走進驚呆

快訊／羅志祥520再發聲謝罪周揚青！

蔡依林爸媽證實已離婚！

妻被酸像菲傭！宥勝爆一度甩了她秒交白富美女友

空姐房客搬走隱瞞「帳單合約」　逼空姐房東吞下去

宋慧喬爆「關鍵4細節」復合玄彬

即／台南路樹倒塌！女騎士當場斷氣

「極限運動女神」遺體被尋獲！失蹤6天深山難運出

托嬰中心粗暴顧嬰　2保母遭重罰

相差56歲！乾爺爺23歲妹面前開「12星座男女姿勢圖」

蔡依林爆有了「5歲混血親弟弟」！60歲爸爸再婚娶泰國妹

陳鏞基被拍牽辣妹回飯店　老婆發文回應

系真的！他用超商點數免費將夢幻哈雷帶回家

陸媒520曝光兵推影片 24小時「解放台灣」

二哈狠臉嗆聲阿金　爸鬆手牠垮臉

更多

最夯影音

更多
博恩穿辣短裙甜唱「TAIWAN」　神複製劉樂妍MV！網笑：酸爆

博恩穿辣短裙甜唱「TAIWAN」　神複製劉樂妍MV！網笑：酸爆
399元塑膠盒變柯基檔車專屬座　帥爸手工DIY...帶愛犬出門兜風去

399元塑膠盒變柯基檔車專屬座　帥爸手工DIY...帶愛犬出門兜風去

講得出做不到！韓國瑜首度認了　高雄建迪士尼有困難：我願收回

講得出做不到！韓國瑜首度認了　高雄建迪士尼有困難：我願收回

《夫婦的世界》藝琳因為愛原諒出軌丈夫　「再怎麼努力，還是會想起」無法信任而放手

《夫婦的世界》藝琳因為愛原諒出軌丈夫　「再怎麼努力，還是會想起」無法信任而放手

黃子韜表白吳亦凡「心動只是對你」　四葉草第一次舞台公演...超甜美！！

黃子韜表白吳亦凡「心動只是對你」　四葉草第一次舞台公演...超甜美！！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面