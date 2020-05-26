教團要求學測改30級分、增志願數　招聯會：分數恐淪為選志願唯一依據

▲招聯會指出，若學測級分越篩越細、申請入學志願不限，最後可能導致用分數作為選填志願唯一依據。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

國教盟今（26日）指出，今年大學科系超額篩選問題沒有改善，要求學測每科滿級分從15級分改為30級分、個人申請不限志願數及將指考分發名額提升到5成以上。對此，大學招聯會指出，若學測級分越篩越細、申請入學志願不限，最後可能導致用分數作為選填志願唯一依據，與制度設計初衷背道而馳。

對於國教盟希望將現行大學學測改為30級分部分，招聯會表示，其實過去外界也有過25、30、45、60級分等各種聲音，不過，級分的設計經過專家評估數據分析有其專業，而非輕易提個數字，因申請入學的精神是「適性」，提供考生多元機會，避免分分計較，屬於多元選才，希望學生找到適合的學系、學系找到適合的學生，所以學測成績不是唯一錄取標準，是用於第一階段的檢定、篩選，屬於門檻性質，因此15級分已經足夠，申請入學的關鍵在二階甄試過程，大學各校系也可依照教育目標、特色與發展，評估達到一定標準的學生不同的人格特質等表現來決定是否錄取。

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至於，有關於個別校系遭國教盟點名超篩，招聯會也回應，109年新增「分科篩選」工具，再加上有部分校系「增加科目」後，整體上看到超篩情況改善，超篩 50人以上的校系降為53個，佔全國校系大約2.5%，且主要在醫學類，分發結果也看到有部分校系反倒出現缺額。

另外，關於申請入學志願數等議題，招聯會也說，因現行一個學生最多可以選填6個志願，假設6個志願都通過，只能就讀一個校系，另外5個校系的名額空出，再優質的校系也免不了出現缺額，最後學生入學權益反倒受損。

