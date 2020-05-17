會考數學想拿A++　補教師：非選要全對、選擇只能錯1題

▲國中會考今（17日）結束。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

數學補教師葉子豪指出，今年會考數學科簡單的題目都在整份試題的前面，雖然有考生覺得數學難度偏難，他推估是因素養題佔比多，素養題因取材多元、題幹變長，因此考生需要拉長作答時間，但其實考生只要花一點時間思考題幹，要答題就不難。

今年數學試題7年級有出現11題選擇題、1題非選題；8年級8題選擇題；9年級7題選擇題1題非選題。以主題來分，6題數與量、9題代數、11題幾何、2題統計。整份試題頗具鑑別度，試卷整體難度為難易適中。

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▲補教師葉子豪。（圖／記者崔至雲攝）



葉子豪分析試題，對於今年的事情，考生需要花時間了解題幹的想法，並注意時間的分配，對於數學素養的培養也很重要，而數學的素養是在基本定義的熟悉度，以往學生可能覺得多做題目就可以提升能力，但現在是要更著重基本觀念的熟悉度，「數學是工具，如果工具給你了，但你不會運用，這樣也得不到真正的答案」。

葉子豪提到，今年有挑戰性的題目都落在八、九年級觀念，甚至有些題目有跨單元的樣貌，一個考題中會有2至3種觀念，另外，近年非選題都有考到買賣商品的計算，他認為是要考學生生活中的購買、銷售能力，建議考生，未來在寫非選題時，需深思後再下筆，只要時間有分配好、計算有對，就不難答題。

葉子豪預估，今年想考前三志願、拿A++的考生需要非選全對、選擇錯1題；拿A+要非選全對、選擇錯3題；拿A要非選全對、擇錯至多錯5題。

