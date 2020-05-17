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會考國文可從選項找答案　補教師：試卷有鑑別度！拿A++只能錯2題

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▲大學學測，考生準備考試。（圖／記者林敬旻攝）

▲補教師認為，國文要拿A++國文只能錯2題。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

國中會考今（17日）結束。國文科補教師楊墨指出，有考生認為題幹長、題型偏難，但他認為，考生答題的關鍵是從題幹中找答案，有些題目甚至看選項就可答題，整體而言試題有鑑別度。

楊墨說明，國文要拿A++國文只能錯2題、拿A+只能錯4題、拿A只能錯7題。而今年文言文題目佔14題，是整份試卷的四分之一，但題幹敘述超過3行以上的有31題，這樣讓部分考生認為考題難。

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楊墨認為，今年考生普遍會因題幹長、閱讀多，讓答題時有困難，但要輕鬆解題的話，其實有答題關鍵，像是，在抒情文中要找到答案，可在文章的最後面開始看起，而議論型題型可從文章最前面開始找答案。另外也建議考生，可以從選項中找答案，甚至有些題目看完選項，不用看題目，就可以輕鬆作答了。

▲▼ 補教師解題國中會考 。（圖／記者崔至雲攝）

▲補教師楊墨。（圖／記者崔至雲攝）

另外，針對今年的寫作測驗，楊墨也說，今年作文題目「我想開設一家這樣的店」比去年的「青銀共居」好寫很多，題目貼近學生生活，但也認為，越容易寫的東西也越不容易得高分。

楊墨表示，開什麼店不是重點，重點是開的店能給人什麼樣的感覺，他舉例日本作家東野圭吾的《解憂雜貨店》，該店面是讓心裡有壓力的人到了店裡可以有避難的感覺。「如果考生的作文裡只是敘述但是沒有FEELING這樣分數不會高」。國文與作文整體而言難易度適中偏簡單。

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