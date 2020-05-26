蔡英文520號召「辣台派」入黨　經過5天…民進黨：已破千人申請

▲總統蔡英文。（圖／總統府提供）



政治中心／綜合報導

總統蔡英文於520後展開第二任期，同時也重返民進黨接下黨主席職務，並號召年輕人一起加入民進黨。民進黨發言人發言人顏若芳表示，已有破千名民眾申請線上入黨，證明在蔡總統回任主席的號召下，許多民眾願意加入民進黨。

蔡英文表示，民進黨未來將展開行動，爭取更多社會力量加入，要貼近社會的脈動，讓民主不斷進步，因此，有一項非常重要的任務，要請大家同行，誠摯邀請各位「辣台派」加入民進黨，成為夥伴，一起用行動改變台灣。

在蔡英文的號召下，已有破千人加入民進黨。顏若芳受訪表示，組織部門也接獲許多黨員詢問要如何成為「終身黨員」，另有團體洽詢辦理集體入黨相關事宜，詢問熱度超乎預期，代表大家對民進黨的高度肯定與期待，願意以實際行動參與，一起「行動改變台灣」。

此外，民進黨黨職改選甫落幕，顏若芳指出，從開票結果來看，整體投票率有呈現成長趨勢，黨內分析此次黨員踴躍投票的原因有二，第一是因政府在防疫部署的成功，和黨部有效落實投開票防疫工作，讓黨員感到有信心，提高出門行使黨內民主參與權利。第二是蔡總統回任黨主席後，讓許多黨員感受到參與黨務的光榮感，加深黨員行使黨內民主參與的意願。

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