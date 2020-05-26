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罷韓民調27日零時封關！禁止散播 Line、臉書轉傳小心被罰500萬

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▲高雄市長韓國瑜。（資料照／記者屠惠剛攝）

▲高雄市長韓國瑜。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

高雄市長韓國瑜罷免案進入最後倒數，中選會26日透過新聞稿呼籲，27日零時起就是罷免案的最後倒數10天，不得散播、轉傳民調資料。

高雄市第3屆市長罷免案6月6日將舉行投票，中選會及高雄市選舉委員會今天再次提醒，自27日零時起至6月6日下午4時止，不得以任何方式，發布與被罷免人或罷免有關之民調資料，亦不得加以報導、散布、評論或引述，而且，投票日當天零時起，也不得透過社群媒體或任何方式從事罷免活動，違反者，處以新台幣50萬以上500萬元以下罰鍰。

中選會說明，「公職人員選舉罷免法」第53條第2項規定，政黨及任何人於投票日前10日起至投票時間截止前，不得以任何方式，發布有關被罷免人或罷免之民意調查資料，亦不得加以報導、散布、評論或引述。同法第56條也規定，投票日當天，政黨及任何人不得從事罷免活動。

中選會及高雄市選委會呼籲政黨、提議人之領銜人、被罷免人、民調機構、所有媒體及民眾，都應該遵守選罷法規定。

投票日前10日轉傳民調最高罰500萬，回顧2016年總統大選前，一名彰化中低收入莊男就因傳「全台立委封關民調」連結到LINE群組，被中選會認定違反選前10日內散布民調規定，因違反公職選罷法，罰鍰50萬元，成LINE傳民調挨罰的首起判決。

高雄市選舉委員會也預告，30日上午9點將在慶聯有線電視台舉辦公辦電視罷免說明會，除電視直播外，也會在高雄市選舉委員會Youtube頻道直播，播出後檔案也會置於選委會官網，供民眾隨時收看。

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