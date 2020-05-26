「市民先把錢寄放在店家」　韓國瑜推「寄助高雄」活動...幫小商家度過難關

▲罷韓進入倒數，韓國瑜推「寄助高雄」活動，溫馨向市民喊話「復甦經濟」。（圖／翻攝韓國瑜臉書）

記者陳羿妏／高雄報導

距離罷韓投票剩下11天！高雄市長韓國瑜面臨罷免危機，近日態度轉變，頻繁透過影片、直播宣傳市政，25日韓國瑜於臉書用影片感性PO文，提到因為疫情的關係，許多小商家生意大跌，市府要推動「寄助高雄」活動來復甦經濟，呼籲市民們一起加入市府的活動，來幫忙小商家度過難關。

韓國瑜表示，這幾天走訪高雄各地，商家紛紛向他表示生意比以往差很多，「有些地方甚至差了70%」，因此溫馨喊話「最艱難的防疫時刻大家都一起度過，希望市民透過行動，能一起幫助以一杯咖啡、一碗滷肉飯做生意的店家繼續經營，「是我們高雄人從小到大美好的共同回憶」。

韓國瑜指出，「寄助高雄」的想法有兩種意思，一個是讓大家記住高雄的美好與熱情，另一個就是透過「寄」的這個動作，讓市民先把錢寄放在店家，後續再慢慢來領回這些原本「寄購」的商品或是服務，讓這些錢，先一步幫這些小商家來度過難關，就是一種對高雄最好的「幫助」，所以叫做「寄助」。

韓國瑜最後列出活動辦法，第一步：攜帶現金前往日常生活會去消費的店家（理髮店、早餐店、書店、咖啡廳等），進行寄杯或者儲值動作 （金額可自由決定）；第二步：上傳臉書打卡並PO出店家照片，可簡短的介紹店家與自己喜愛這間店的原因；第三步：將 #寄助高雄 #留住好店家 Hashtag加入文章中；並於文末 TAG三位好友進行接力。

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