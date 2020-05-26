女閣員比例雪崩式下跌...慘輸侯韓柯市府　國民黨要求蔡英文立即改善





▲國民黨記者會，批評總統蔡英文「台灣第一位女性總統、女性閣員比例倒數第一」。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨26日召開記者會，要求總統蔡英文立即調高女性閣員比例。文傳會表示，蔡英文第二任期剛展開，女性閣員比例竟「腰斬」僅剩下4.76％，婦團也痛批，史上最「男」內閣竟然出現在台灣第一位女性總統手中，無疑是最大諷刺。

文傳會副主委李永萍表示，過去這幾個月由於台灣防疫非常成功，民眾對台灣非常驕傲，沒想到蔡英文上任第一張成績單，是台灣之恥，台灣女性從政比例向來傲人，也許不能與歐洲先進國家相比，但已居亞洲之冠多年。

李永萍拿出數據指出，前總統陳水扁第一任女性閣員比例21.4％，第二任17%；前總統馬英九第一任20.8%，第二任期的達到23.4%，是史上最高；蔡英文第一任10%，第二任僅4.76％，相較之下可說是雪崩式的下跌。

李永萍說，蔡英文是中華民國有史以來第一任女性總統，「如同恐部片情節」，雙重腰斬，女性閣員比例不到5％，說明過去20年來不分黨派的女性與團體的努力都白費了。就以台灣現狀，中央與各地方政府相比，蔡英文狂輸侯友宜，新北市府女性局處首長佔了35.71%，達到3分之一。

李永萍表示，高雄市女性閣員比例至少也有17％，蔡英文連她討厭的韓國瑜都狂輸，為何要不斷聽政府似是而非的藉口，為何不提高蘇內閣女性成員比例，不要再「表示遺憾」，國民黨呼籲馬上進行改善、馬上提升比例。

王鴻薇補充，政壇中很多人認為，台北市長柯文哲常常有歧視女性的言論，但在台北市政府，副市長、勞動局、法務局、地政局、財政局，橫跨社會與財經領域都可見女性首長的身影，因此蔡英文也不如柯文哲，不要總是「勇於認錯，絕不改過」，呼籲立即改善，性平會代表也應勇於辭職，否則只是尸位素餐。

王育敏表示，另外，目前五院中，司法院大法官女性比例為26.6％；監察院政務人員女性佔48.3%；考試院政務人員則佔34.3%；立法院也有41.6%的女性立委；國民黨執政直轄市中，新北市政府局處首長女性佔35.71%；高雄市佔比17%，對照行政院女性閣員僅佔4.76％，與其他四院、直轄市都天差地遠，蘇貞昌院長敬陪末座，看不到女性人才，也難怪行政院多位性別平等委員醞釀請辭抗議。

王育敏指出，再以世界各國而論，依據世界經濟論壇（WEF）發布的《2020年全球性別差距報告》，女性平均在各國部長級政府職位占據比21.2%。台灣穩居世界末段班，蔡政府實在愧對女性同胞。

王育敏說，2016年蔡英文執政後，四年前的520，林全內閣女性比例創下10％新低，引起婦女團體強烈抗議，蔡英文當年在臉書上反省，並承諾會「要求執政團隊，在所有的決策當中，務必要把性別議題納入考慮」。還說「我特別把這件事寫在這裡，不只是回應，反省，也是對自己的提醒。」但八年後，現今女性閣員比例更又下跌到4.76％，當年蔡英文的自我反省、提醒，成為自我打臉，一切都是空話。

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